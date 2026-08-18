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खरसावां के संतारी गांव में मातम: सांप के डसने से भाई-बहन की मौत, इलाज में देरी पड़ी भारी

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:53 PM (IST)

सरायकेला के खरसावां प्रखंड स्थित संतारी गांव में मंगलवार को जहरीले सांप के डसने से दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई। इलाज में देरी के कारण दोनों बच्चों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।

घर में सो रहे दो सगे भाई-बहन को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।

घर में सो रहे दो सगे भाई-बहन को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।

HighLights

  1. खरसावां के संतारी गांव में सर्पदंश से भाई-बहन की मौत।

  2. सोते समय जहरीले सांप ने बच्चों को डसा।

  3. इलाज में देरी के कारण दोनों ने दम तोड़ा।

जागरण संवाददाता, सरायकेला। सरायकेला जिले के खरसावां प्रखंड अंतर्गत संतारी गांव में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 
 
यहां घर में सो रहे दो सगे भाई-बहन को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान संतारी गांव निवासी सचिन जोंको के 11 वर्षीय पुत्र शिवा जोंको और 13 वर्षीय पुत्री सीमा जोंको के रूप में हुई है।
 

सोते समय सांप ने बनाया शिकार

परिजनों के अनुसार, दोनों बच्चे सोमवार रात घर के एक कमरे में सोए हुए थे। मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे एक जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। 
 
दर्द होने पर बच्चों की नींद खुली और उन्होंने तुरंत अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना की सूचना आसपास के ग्रामीणों को सुबह करीब 11 बजे मिली। 
 
इसके बाद आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया।
 

इलाज में देरी बनी मौत की वजह, बरसात में बढ़ा खतरा

सरायकेला जिले में बरसात के मौसम के साथ ही सर्पदंश के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में हर महीने औसतन 35 से 40 लोग सांप के काटने का शिकार हो रहे हैं। 
 
चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश के बाद यदि 1 से 2 घंटे के भीतर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो एंटी-वेनम इंजेक्शन से जान बचाई जा सकती है, लेकिन देरी होने पर स्थिति जानलेवा हो जाती है।


विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण बिलों में पानी भर जाने से सांप सूखी और सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों के अंदर छुप जाते हैं।

ऐसे में रात को सोते समय सावधानी बरतने, जमीन के बजाय चारपाई का इस्तेमाल करने और रोशनी की व्यवस्था रखने की सलाह दी जाती है।