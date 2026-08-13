सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बड़ा झटका, निबंधन विभाग ने साकची गुरुद्वारा को माना स्वतंत्र संस्था

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निबंधन (रजिस्ट्रेशन) को रद कराने की सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (CGPC) की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है।

निबंधन विभाग की संयुक्त जांच रिपोर्ट में साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक स्वतंत्र रूप से निबंधित संस्था स्वीकार किया गया है।

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि किसी अन्य संस्था के नियमों में संशोधन कर साकची गुरुद्वारा समिति की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

CGPC प्रधान ने दर्ज कराई थी शिकायत

मामले की शुरुआत सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भगवान सिंह की शिकायत से हुई थी। उन्होंने निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष साकची कमेटी के वर्ष 2015-16 में हुए निबंधन और उसके उप-नियमों पर आपत्ति जताई थी।

आरोप था कि साकची कमेटी ने सेंट्रल कमेटी की अनुमति के बिना अलग संस्था का निबंधन कराया और उसके संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो सेंट्रल कमेटी के नियमों के विपरीत हैं।

जांच में आमने-सामने रखा गया दोनों पक्षों को

शिकायत के बाद निबंधन विभाग ने मामले की गहन जांच की। 25 मार्च 2026 को सहायक निबंधन महानिरीक्षक-2 ने स्थल निरीक्षण कर दोनों पक्षों का पक्ष सुना।

इसके बाद तैयार संयुक्त जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक पृथक और स्वतंत्र निबंधित संस्था है।

इसलिए किसी दूसरी स्वतंत्र संस्था की नियमावली में बदलाव के आधार पर साकची कमेटी के निबंधन को अवैध ठहराने की मांग पूरी तरह आधारहीन है।

सेंट्रल कमेटी के लिए कानूनी रास्ता और कोर्ट का सुझाव

निबंधन विभाग की जांच रिपोर्ट में सेंट्रल कमेटी को मार्गदर्शन भी दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल कमेटी पूर्व में जनरल बोर्ड से पारित नियमों को अपनी नियमावली में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपना सकती है।

इसके लिए संशोधित नियमों को निबंधन महानिरीक्षक के पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट पेश की गई है।

इसमें उल्लेख किया गया है कि यदि दोनों संस्थाओं के बीच संपत्ति या अधिकारों को लेकर कोई विवाद है, तो संबंधित पक्ष इसके समाधान के लिए व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) की शरण ले सकता है।