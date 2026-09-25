दुर्गापूजा से पहले बोनस की धनवर्षा: टाटा वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों को मिलेंगे अधिकतम 68 हजार, RKFL में 1.06 लाख तक बोनस

जासं, जमशेदपुर। आगामी दुर्गापूजा से पहले जमशेदपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।

टाटा वर्कर्स यूनियन और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड (आरकेएफएल) में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस समझौते पर अंतिम सहमति बन गई है।

कर्मचारियों को बोनस के साथ-साथ एरियर का भी सीधा लाभ मिलने जा रहा है। टाटा वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों को इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अधिकतम 68,451 रुपये (17.50 प्रतिशत) बोनस मिलेगा।

बिष्टुपुर स्थित यूनियन कार्यालय में गुरुवार शाम प्रबंधन और प्रतिनिधियों के बीच बोनस पर सहमति बनी। समझौते के तहत यूनियन के 28 कर्मचारियों को न्यूनतम 45,246 रुपये और कुल मिलाकर 13.60 लाख रुपये बोनस के रूप में वितरित किए जाएंगे।

ग्रेड रिवीजन के बाद बढ़े हुए बेसिक और डीए के आधार पर बोनस तय किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 20 महीने के एरियर और बोनस की कुल 43 लाख रुपये की राशि 27 सितंबर (रविवार) तक उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

अध्यक्ष संजीव चौधरी की दूरभाष पर हुई वार्ता के बाद डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह, महामंत्री सतीश सिंह, कोषाध्यक्ष अमोद दुबे और सहायक सचिव नितेश राज की मौजूदगी में समझौता हुआ।

रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड के गम्हरिया (प्लांट-1) और आदित्यपुर (प्लांट 3 व 4) की इकाइयों में भी कामगारों के लिए 18.25 प्रतिशत बोनस तय किया गया है।

प्लांट 1 (गम्हरिया): यहां के स्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम 45,236 रुपये और अधिकतम 1,06,227 रुपये बोनस मिलेगा। यह राशि सितंबर माह के वेतन के साथ ही बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

समझौते पर सीईओ एसपी सेनापति, सीएचआरओ भूपेंद्र कुमार लोधी और यूनियन अध्यक्ष अभय कुमार समेत अन्य ने हस्ताक्षर किए।

प्लांट 3 और 4 (आदित्यपुर): यहां के कर्मचारियों को अधिकतम 76,206 रुपये और न्यूनतम 27,695 रुपये बोनस मिलेगा। भुगतान की यह राशि 6 अक्टूबर 2026 तक कामगारों के खातों में जमा हो जाएगी।

त्योहारों से ठीक पहले बोनस की घोषणा होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है।