सफल होना है तो वो सूची बनाएं जो आपको नहीं करना है': KU में बोले नेशनल अवाॅर्ड विनर रविराज
पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रविराज मुर्मू ने कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर छात्रों को संबोधित ...और पढ़ें
HighLights
उपायुक्त मनीष कुमार ने छात्रों को ज्ञानदान का आह्वान किया।
रविराज मुर्मू ने 'क्या नहीं करना है' की सूची बनाने को कहा।
कुलपति ने सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय की प्रगति बताई।
अपनी भाषा विस्तार देती है, बदलती नहीं
जो नहीं करना है, उसकी सूची बनाएं: रविराज मुर्मू
समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रविराज मुर्मू ने अपनी जमीनी यात्रा साझा की।
उन्होंने कहा कि गांव और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के कारण ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं।
सीमित संसाधनों में नए कीर्तिमान: कुलपति
अध्यक्षीय भाषण में कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष 25 जेआरएफ (JRF) उत्तीर्ण शोधार्थियों ने पीएचडी में नामांकन लिया है। विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप खुद को तेजी से ढाल रहा है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कई नई पहल की गई हैं और पूरी टीम निष्ठा से कार्य कर रही है।