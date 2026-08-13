सफल होना है तो वो सूची बनाएं जो आपको नहीं करना है': KU में बोले नेशनल अवाॅर्ड विनर रविराज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जो मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। मजबूत नेतृत्व से ही विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं।

कठिन संघर्ष और सीमित संसाधनों के बावजूद स्थापित कोल्हान विश्वविद्यालय सशक्त सिंहभूम के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह बात पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त (डीसी) मनीष कुमार ने गुरुवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के 'पोटो हो' सभागार में आयोजित स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही।

अपनी भाषा विस्तार देती है, बदलती नहीं

उपायुक्त मनीष कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय 'हो' भाषा से कर सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी नई भाषा सीखने से अपनी मातृभाषा नहीं बदलती, बल्कि उसका और विस्तार होता है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने पुराने स्कूलों में जाकर सप्ताह में कम से कम एक दिन छोटे बच्चों से संवाद करें और 'ज्ञानदान' दें।

उन्होंने पूर्व छात्रों (Alumni) को विश्वविद्यालय के विकास का मुख्य स्तंभ बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी संस्था से जुड़कर इसके शैक्षणिक उत्थान में योगदान देना चाहिए।

आज का युग कौशल और तकनीकी दक्षता का है, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा।

जो नहीं करना है, उसकी सूची बनाएं: रविराज मुर्मू

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रविराज मुर्मू ने अपनी जमीनी यात्रा साझा की।

उन्होंने कहा क‍ि गांव और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के कारण ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं।



विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उन चीजों की सूची बनानी चाहिए, जो हमें नहीं करनी हैं। लक्ष्य का सही चुनाव ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। सीमित संसाधनों में नए कीर्तिमान: कुलपति अध्यक्षीय भाषण में कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।