सरहदों पार भी नहीं कम हुई रक्षाबंधन की मिठास: जमशेदपुर से नेपाल और सिंगापुर तक डाकिया ला रहा प्यार का धागा
रक्षाबंधन पर भाई-बहन के अटूट प्रेम की मिठास सरहदों को पार कर रही है, जहां जमशेदपुर से नेपाल और सिंगापुर से जमशेदपुर तक राखियां भेजी जा रही हैं।
HighLights
जमशेदपुर से नेपाल भेजी गई राखियां, प्रेम का संदेश।
सिंगापुर से जमशेदपुर पहुंची राखियां, दूरियां बेअसर।
डाक और कूरियर से मजबूत हुए भाई-बहन के रिश्ते।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई-बहन के निश्छल प्रेम, सुरक्षा और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। भाई-बहन भले ही एक-दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर क्यों न रह रहे हों, लेकिन स्नेह की रेशमी डोर उनके रिश्ते की गर्माहट को कभी कम नहीं होने देती।
लौहनगरी जमशेदपुर में भी कई ऐसे परिवार हैं, जहां दूर-दराज और विदेश में रहने वाले भाई-बहनों के बीच भौगोलिक दूरियों को मिटाकर डाक और कूरियर के माध्यम से इस परंपरा को पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा है।
जमशेदपुर से नेपाल पहुंचा स्नेह का संदेश
सीतारामडेरा की रहने वाली पिंकी ने नेपाल के भैरहवा में रह रहे अपने भाई विष्णु कांदु के लिए डाक से राखी भेजी है। पिंकी का कहना है कि व्यस्तताओं के चलते अब नेपाल जाने का मौका कम ही मिल पाता है।
ऐसे में डाक के जरिए राखी भेजना ही भाई तक अपना प्यार और दुआएं पहुंचाने का सबसे सहज माध्यम है। उनके लिए यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की प्रार्थना है।
इसी तरह जमशेदपुर की श्यामली गांधी मद्धेशिया हर साल विराटनगर (नेपाल) में रहने वाले अपने तीन भाइयों- बजरंग गांधी, दीपक गांधी और नवरंग गांधी को कूरियर से राखी भेजती हैं।
उनका मानना है कि कितनी भी दूरी क्यों न हो, रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई तक समय पर राखी पहुंचना उनके लिए एक अनिवार्य परंपरा बन चुकी है।
सिंगापुर से जमशेदपुर भेजी जा रही राखी
सरहद पार से राखी आने का सिलसिला भी उतना ही जीवंत है। सिंगापुर में रह रहीं वीणा प्रकाश खीरवाल हर वर्ष रक्षाबंधन पर जमशेदपुर में रह रहे अपने भाइयों आलोक चौधरी और अनूप चौधरी के लिए स्पेशल राखी कूरियर करती हैं।
हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी वे डाक के माध्यम से भाइयों के साथ पर्व की खुशियां साझा करती हैं।
दूरी नहीं कर सकी रिश्तों की गर्माहट कम
इन भाई-बहनों के लिए रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ साथ बैठकर त्योहार मनाना भर नहीं है। सरहदों के पार डाक से पहुंची यह रेशमी डोर साबित करती है कि जब दिलों में सच्चा प्यार और विश्वास हो तो भौगोलिक दूरियां बिल्कुल बेअसर साबित होती हैं।
यह अटूट बंधन रिश्तों के इस धागे को और भी मजबूत बना देता है। राखी का क्रेज बदलते जमाने के साथ बढ़ता ही जा रहा है।