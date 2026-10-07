न खौफ, न हमला... जानिए दो जंगली हाथियों की अनोखी कहानी, जिनसे डरते नहीं... प्यार करते हैं लोग

प्रदीप सिंह, जमशेदपुर। जंगल में रहने वाला हाथी जब गांव या आबादी की ओर बढ़ता है, तो इंसानों के मन में सबसे पहले डर और खौफ पैदा होता है।

घरों के दरवाजे तुरंत बंद हो जाते हैं, बच्चे भीतर समेट लिए जाते हैं, और लोग छतों से या दूर खड़े होकर मोबाइल की रोशनी में तस्वीरें कैद करने लगते हैं। कुछ ही देर में वन विभाग की गाड़ियां हूटर बजाते हुए उन्हें वापस जंगल की ओर मोड़ने निकल पड़ती हैं।

लेकिन हर कहानी भय और टकराव पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं, जहां जंगल का हाथी गांव के लिए खतरा नहीं, बल्कि अपनेपन का चेहरा बन जाता है।

जहां उसकी आहट सुनकर लोग दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि दूर खड़े होकर उसे दुलार भरी नजरों से देखते हैं। जहां हाथी भी इंसानों की मौजूदगी को किसी खतरे की तरह नहीं लेता।

इस अनोखे बदलाव के दो मुख्य नायक हैं- 'राजू' और 'रामलाल'। दोनों पूरी तरह से जंगली हाथी हैं, अपने प्राकृतिक इलाके में घूमते हैं और अक्सर आबादी के करीब पहुंचते हैं।

लेकिन दोनों ने इंसानों के बीच ऐसा भरोसा पैदा किया है, जो आज के मानव-हाथी संघर्ष के गंभीर दौर में किसी सुकून भरी कहानी से कम नहीं है।

1. राजू: संबलपुर में देवगढ़ से आया दिल का राजा

कुछ महीने पहले ओडिशा के संबलपुर जिले के जमनीकिरा ब्लॉक अंतर्गत सिरिड़ पंचायत क्षेत्र में बड़े दांतों वाला एक विशालकाय जंगली हाथी देवगढ़ के बारकोट जंगलों से भटककर आ गया।

भारी-भरकम होने के बावजूद उसके व्यवहार में रत्ती भर भी आक्रामकता या गुस्सा नहीं था। वह बड़ी सहजता से गांव के आसपास रहने लगा और जल्द ही ग्रामीणों के साथ घुलमिल गया।

हालांकि, उसके जंगली होने के कारण वन विभाग हमेशा सतर्क रहता है। एक फॉरेस्टर साए की तरह हर वक्त उसके साथ रहता है ताकि सुरक्षा बनी रहे।

धीरे-धीरे इस हाथी ने सबका मन मोह लिया और लोगों ने प्यार से उसका नाम 'राजू' रख दिया। लोग उसके अच्छे स्वभाव के कारण उस पर प्यार लुटाते हैं, उसकी चिंता करते हैं और उसके लिए भोजन व पानी की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करते हैं।

2. रामलाल: चाकुलिया से झारग्राम तक दिल का रिश्ता

झारखंड के चाकुलिया से लेकर पश्चिम बंगाल के झारग्राम तक 'रामलाल' की कहानी भी कुछ ऐसी ही भावुक करने वाली है। रामलाल नाम का यह जंगली हाथी जब इलाके में आता है, तो ग्रामीणों को तुरंत पता चल जाता है कि उनका पुराना परिचित फिर लौट आया है।

वह जंगली है, मगर इंसानों के बीच उसका संतुलित व्यवहार उसे खास बना देता है। कभी वह सड़क किनारे दिखाई देता है, कभी खेतों के आसपास, तो कभी आबादी के बिल्कुल निकट।

लोग उसके पीछे भागने या हड़कंप मचाने के बजाय उसे देखने के लिए ठहर जाते हैं और उसके गुजरने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं।

उसकी मौजूदगी को लेकर लोगों में उत्सुकता होती है, नफरत या डर नहीं। रामलाल के लिए लोगों का यह स्नेह असाधारण है। लोग उसकी पसंद-नापसंद को समझने की कोशिश करते हैं।

उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। यही वजह है कि चाकुलिया और झारग्राम के बीच वह कोई सामान्य जंगली हाथी नहीं, बल्कि सबका 'अपना रामलाल' बन चुका है।

3. संघर्ष के बीच सह-अस्तित्व की अनूठी मिसाल

एक तरफ विशाल सूंड है, दूसरी तरफ इंसानी हाथ। एक तरफ जंगल की भाषा है, तो दूसरी तरफ इंसानों की बोली। दोनों एक-दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन संवेदना और भाव बखूबी समझते हैं।

इंसान जानते हैं कि हाथी को छेड़ना नहीं है, उसे घेरना नहीं है और उसके रास्ते में बाधा नहीं बनना है। वहीं हाथी भी यह समझता है कि हर इंसान उसका दुश्मन नहीं है।

यही छोटी सी समझ बड़े संघर्ष को टाल सकती है। देश के कई हिस्सों, खासकर बंगाल, ओडिशा और झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष की खबरें लगातार सामने आती हैं।

दरअसल, हाथियों के प्राकृतिक आवास पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, उनके पारंपरिक कॉरिडोर बाधित हो रहे हैं, और भोजन-पानी की तलाश उन्हें बस्तियों तक खींच लाती है।

ऐसे समय में राजू और रामलाल की कहानियां उम्मीद जगाती हैं कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में ही इस गंभीर समस्या का निदान छिपा है।

आंकड़े जो डराते हैं: 2019 से 2025 का भयावह सच

झारखंड, बंगाल और ओडिशा में मानव-हाथी संघर्ष में हुई मौतों के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और नुकसान दोनों तरफ हुआ है:

ओडिशा: 600 से अधिक लोगों की जान गई।

झारखंड: लगभग 400 लोगों ने जान गंवाई।

पश्चिम बंगाल: लगभग 400 ग्रामीणों की मौत दर्ज हुई।

हाथियों की मौत: इसी अवधि में दुर्घटनावश या अप्राकृतिक कारणों से 250 से अधिक जंगली हाथियों की भी मौत हुई।

राजू और रामलाल की कहानियां यह साबित करती हैं कि यदि इंसान संयम, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ वन्यजीवों की मौजूदगी को स्वीकार करे, तो डर की जगह भरोसे का रिश्ता बन सकता है। यही आपसी समझ आने वाले समय में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने का सबसे प्रभावी जरिया बनेगी।