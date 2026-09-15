Railway अर्बन बैंक में नौकरी का मौका: 17 सितंबर से मिलेंगे आवेदन फॉर्म, जानिए योग्यता और चयन प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रेलवे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने ग्रुप ‘सी’ के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें सबसे अधिक 25 पद 'जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर असिस्टेंट' के हैं।



सोसाइटी के चेयरपर्सन एसपी सिंह ने जानकारी दी कि भर्ती शेयरधारकों, सोसाइटी सदस्यों और कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आयोजित की जा रही है।

इसे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



पदों का विवरण: जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर असिस्टेंट: 25 पद

केयरटेकर कम इलेक्ट्रिशियन: 06 पद

अकाउंट्स असिस्टेंट: 02 पद

पीएस टू चीफ मैनेजर: 01 पद

स्टेनोग्राफर: 01 पद आयु सीमा और योग्यता की शर्तें उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। पात्रता की शर्तों के अनुसार, 12 रिकवरी या शेयर सर्टिफिकेट जारी होने के 12 महीने की अवधि (जो भी पहले हो) पूरी होना अनिवार्य है।



