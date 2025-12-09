पुरुलिया में दो अलग घटनाओं में एक की मौत, एक गंभीर; मुसाबनी में पत्नी की हत्या कर पति गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पुरुलिया/जमशेदपुर। पुरुलिया और मुसाबनी में तीन अलग-अलग घटनाओं ने सनसनी मचा दी है। पहली घटना में कीटनाशक पीने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर अवस्था में इलाजरत है।

दूसरी घटना में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे से झूलती मिली। वहीं, तीसरी घटना में मुसाबनी थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला उजागर हुआ है, जिसमें आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।



दंपति ने पीया कीटनाशक, इलाज के दौरान पति की मौत

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हुड़ा थाना क्षेत्र निवासी दुर्योधन सोरेन (30) और उसकी पत्नी ने रविवार की शाम घरेलू विवाद के बाद कीटनाशक सेवन कर लिया था। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत उन्हें पुरुलिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया।

उपचार के दौरान दुर्योधन सोरेन की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर स्थिति में अभी भी इलाजरत है। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में घटना के पीछे पारिवारिक तनाव की बात सामने आई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।



विवाहिता की अस्वाभाविक मौत, फंदे से झूलता मिला शव

दूसरी घटना में हुड़ा थाना क्षेत्र के दापांग गांव की निवासी कणिका महतो (36) का शव कमरे में फांसी से झूलते पाया गया। परिवार के लोग उन्हें हुड़ा ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।