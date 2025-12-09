Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुरुलिया में दो अलग घटनाओं में एक की मौत, एक गंभीर; मुसाबनी में पत्नी की हत्या कर पति गिरफ्तार

    By Bishnu Chandra Pal Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    पुरुलिया में दो अलग-अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, मुसाबनी में एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, पुरुलिया/जमशेदपुर। पुरुलिया और मुसाबनी में तीन अलग-अलग घटनाओं ने सनसनी मचा दी है। पहली घटना में कीटनाशक पीने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर अवस्था में इलाजरत है। 
     
    दूसरी घटना में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे से झूलती मिली। वहीं, तीसरी घटना में मुसाबनी थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला उजागर हुआ है, जिसमें आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।


    दंपति ने पीया कीटनाशक, इलाज के दौरान पति की मौत 

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, हुड़ा थाना क्षेत्र निवासी दुर्योधन सोरेन (30) और उसकी पत्नी ने रविवार की शाम घरेलू विवाद के बाद कीटनाशक सेवन कर लिया था। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत उन्हें पुरुलिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 
     
    उपचार के दौरान दुर्योधन सोरेन की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर स्थिति में अभी भी इलाजरत है। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में घटना के पीछे पारिवारिक तनाव की बात सामने आई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।


    विवाहिता की अस्वाभाविक मौत, फंदे से झूलता मिला शव 

    दूसरी घटना में हुड़ा थाना क्षेत्र के दापांग गांव की निवासी कणिका महतो (36) का शव कमरे में फांसी से झूलते पाया गया। परिवार के लोग उन्हें हुड़ा ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए पुरुलिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है तथा एक अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


    मुसाबनी में पत्नी की हत्या का मामला उजागर, आरोपी पति गिरफ्तार 

    इधर, जमशेदपुर के मुसाबनी थाना क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बेनाशोल हॉस्टल टाइप क्षेत्र के पास झाड़ी में एक महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज की।  

    जांच में खुलासा हुआ कि 7 दिसंबर की शाम खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी पति संजय शर्मा ने गुस्से में साड़ी से पत्नी निशा शर्मा का गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
     
    सबूत मिटाने के लिए उसने शव को झाड़ी में फेंक दिया और हत्या में प्रयुक्त साड़ी को घर की छत पर जला दिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 
     
    उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जली हुई साड़ी के अवशेष और एक मोबाइल फोन बरामद किया। फर्दबयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।