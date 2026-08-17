अमित मेटालिक्स पुरुलिया में लगाएगा ₹4000 करोड़ का स्टील प्लांट, 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, पुरुलिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पुरुलिया में 1,296.25 करोड़ रुपये की जाइका समर्थित पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया।

इसके साथ ही उन्होंने रघुनाथपुर के दुरमट गांव में अमित मेटालिक्स के 4,000 करोड़ रुपये के एकीकृत स्टील प्लांट की आधारशिला भी रखी।

इस संयंत्र से क्षेत्र में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के पलायन पर रोक लगेगी।

8 लाख से अधिक आबादी को मिलेगा स्वच्छ पेयजल

जापान सरकार और जाइका(JICA) के आर्थिक सहयोग से तैयार इस पेयजल परियोजना में जाइका का योगदान 889.06 करोड़ रुपये है।

लाभार्थी: परियोजना से पुरुलिया के 5 ब्लॉकों और पुरुलिया नगरपालिका क्षेत्र के करीब 87,271 परिवारों (8 लाख से अधिक आबादी) को लाभ मिलेगा।

परियोजना से पुरुलिया के 5 ब्लॉकों और पुरुलिया नगरपालिका क्षेत्र के करीब 87,271 परिवारों (8 लाख से अधिक आबादी) को लाभ मिलेगा। सप्लाई: मुकुटमणिपुर जलाशय से जल लेकर आधुनिक तकनीक से शुद्ध किया जाएगा और 42 ओवरहेड टैंकों के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी।

औद्योगिकीकरण से रुकेगा पलायन अमित मेटालिक्स का यह नया स्टील प्लांट एक वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, मेजिया में 15,000 करोड़ रुपये के श्याम स्टील प्रोजेक्ट से भी 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए उड़ान (UDAN) योजना के तहत पुरुलिया में एक नागरिक हवाई अड्डा (Civil Airport) भी प्रस्तावित है।