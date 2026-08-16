पोटका में छात्रा की मौत पर बवाल: ग्रामीणों ने निकाली रैली, जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडीह गांव में 17 वर्षीय छात्रा सोमवारी पुराण का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

घटना के बाद जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल भेजा था, वहीं अब ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है।



हाथों में मृतका सोमवारी पुराण की तस्वीर थामे महिला-पुरुषों ने गांव में न्याय रैली निकाली। इस दौरान सोमवारी को न्याय दो, न्याय दो... के नारों से पूरा पोड़ाडीह गांव गूंज उठा।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका गंभीर आरोप है कि सोमवारी की हत्या की गई है और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है।



परिजनों के अनुसार, घटनास्थल से एक पत्र मिला था जिसमें सोनू नामक युवक का जिक्र है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सोमवारी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और व्हाट्सएप चैट की जांच की जाए।