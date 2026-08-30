पोटका में सड़कदुर्घटना: नाश्ता करने जा रहे युवक को ट्रक ने कुचला, टाटा-हाता मुख्य मार्ग पर यातायात ठप

संसू, पोटका । पोटका थाना क्षेत्र अंतर्गत हाता में रविवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे युवक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर टाटा-हाता मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है।

नाश्ता करने जाने के दौरान हुआ हादसा

मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के उरुगुटू गांव निवासी सुमन मंडल के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुमन एक मुर्गा सप्लाई करने वाले वाहन में बतौर खलासी (हेल्पर) काम करता था।

रविवार सुबह वह मुर्गा खाली कराने के बाद गाड़ी को वॉशिंग सेंटर में खड़ी कर सड़क किनारे नाश्ता करने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई।

सड़क जाम से यात्री परेशान, पुलिस जांच में जुटी

घटना के तुरंत बाद दुर्घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए टाटा-हाता मार्ग को अवरुद्ध कर दिया।

सड़क जाम होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति को देखते हुए यात्री बसों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।



घटना की सूचना मिलते ही पोटका थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रही है तथा मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच में जुट गई है।