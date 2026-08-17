पोटका में महिला कांवरियों से बदसलूकी का विरोध पड़ा भारी, पार्षद पर शराब की बोतल से किया हमला

संसू, पोटका। हरिणा स्थित मुक्तेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के साथ कैरासाई के समीप मारपीट का मामला सामने आया है।

महिला कांवरियों के साथ की जा रही छेड़खानी का विरोध करने पर जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल समेत तीन लोगों पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया।

छेड़खानी का विरोध करने पर हिंसक हमला

जानकारी के अनुसार, परिवार और ग्रामीणों के साथ कांवर लेकर जा रहे दल की महिला श्रद्धालुओं के साथ 15 से 20 युवकों का एक समूह कथित तौर पर छेड़खानी कर रहा था।

जब जिप सदस्य सूरज मंडल और उनके साथियों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो मामला बढ़ गया। इसके बाद युवकों ने डंडे, शराब की बोतल और पत्थरों से हमला बोल दिया।

घायल एमजीएम अस्पताल में भर्ती

इस हिंसक हमले में जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल, घनश्याम मंडल और रवि मोदक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की सहायता से तीनों घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।



