    पोटका: झारखंड आंदोलनकारियों ने अवैध खनन के खिलाफ खोला मोर्चा, क्षेत्रीय मुद्दों पर बनी रणनीति

    By Shiv Shankar Sah Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:51 PM (IST)

    पोटका के दबांकी में झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तपन दास ने की। इसमें अवैध खनन और खनिज परिवहन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आंदोलनक ...और पढ़ें

    बुधवार को पोटका प्रखंड के दबांकी में बैठक करते झारखंड आंदोलनकारी।

    जागरण संवाद सूत्र, पोटका। पोटका प्रखंड के दबांकी में बुधवार को झारखंड आंदोलनकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ झारखंड आंदोलनकारी तपन दास ने की। 
     
    इस दौरान अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों ने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से तीन प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। 
     
    तय किया गया कि इन प्रस्तावों को लेकर शीघ्र ही जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात कर आंदोलनकारियों की मांगों को औपचारिक रूप से रखा जाएगा। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से इन मुद्दों पर त्वरित और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
     
    बैठक को संबोधित करते हुए तपन दास और नंदलाल सरदार ने कहा कि झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से सम्मान पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। 
     
    उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज भी उन्हें उचित पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया है।
    आंदोलनकारियों ने पोटका क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन और खनिज परिवहन पर गहरी चिंता जताई। 
     
    वक्ताओं ने कहा कि अवैध माइनिंग न केवल प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अवैध खनन और परिवहन पर अविलंब रोक लगाई जाए तथा इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 
     
    वक्ताओं ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण के समय आंदोलनकारियों ने एक समृद्ध, सुरक्षित और स्वावलंबी झारखंड का सपना देखा था, लेकिन वर्तमान हालात उस सपने से भटकते नजर आ रहे हैं। बढ़ती अवैध माइनिंग राज्य के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। 
     
    बैठक में आंदोलनकारियों ने एकजुट होकर क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से श्रीकांत सरदार, शंकर दास, शिव चरण, माधा मुर्मू, परिमल दास, रंजीत बारीक, प्रयाग भूषण प्रमाणिक समेत कई अन्य झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित थे।