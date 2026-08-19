ट्रेन यात्रियों को मिलेगी झटकों से मुक्ति: पोरबंदर से चलने वाली 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें अब LHB रैक से दौड़ेंगी

जासं, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे से होकर गुजरने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। शालीमार से चलकर पोरबंदर जाने वाली पोरबंदर एक्सप्रेस अब आधुनिक लिंक हाफमैन बुश (LHB) कोचों के साथ संचालित होगी।

रेल प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, पोरबंदर से छूटने वाली अप ट्रेन में 21 अक्टूबर से और शालीमार से खुलने वाली डाउन ट्रेन में 23 अक्टूबर से नए एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।



इसके साथ ही रेल प्रशासन ने दो अन्य प्रमुख ट्रेनों को भी LHB रैक में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है: