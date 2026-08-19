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ट्रेन यात्रियों को मिलेगी झटकों से मुक्ति: पोरबंदर से चलने वाली 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें अब LHB रैक से दौड़ेंगी

By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:49 PM (GMT+05:30)

पोरबंदर से चलने वाली तीन प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें अब आधुनिक LHB कोचों के साथ संचालित होंगी, जिससे यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा।

भारतीय रेल की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

भारतीय रेल की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

HighLights

  1. यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित, आरामदायक और झटकारहित यात्रा का अनुभव।

  2. पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस में LHB कोच 21 अक्टूबर से शुरू।

जासं, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे से होकर गुजरने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। शालीमार से चलकर पोरबंदर जाने वाली पोरबंदर एक्सप्रेस अब आधुनिक लिंक हाफमैन बुश (LHB) कोचों के साथ संचालित होगी। 
 
रेल प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, पोरबंदर से छूटने वाली अप ट्रेन में 21 अक्टूबर से और शालीमार से खुलने वाली डाउन ट्रेन में 23 अक्टूबर से नए एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।


इसके साथ ही रेल प्रशासन ने दो अन्य प्रमुख ट्रेनों को भी LHB रैक में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है:

  •     20968/20967 पोरबंदर-सिकंदराबाद-पोरबंदर एक्सप्रेस
  •     12949/12950 पोरबंदर-संतरागाछी-पोरबंदर कवि गुरु एक्सप्रेस

ये दोनों ट्रेनें भी इसी निर्धारित अवधि से नए और आधुनिक एलएचबी डिब्बों के साथ पटरियों पर दौड़ेंगी।

अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा सफर

जर्मन तकनीक पर आधारित एलएचबी (LHB) कोच पारंपरिक आईसीएफ (ICF) डिब्बों की तुलना में काफी उन्नत और सुरक्षित माने जाते हैं। 
 
स्टेनलेस स्टील से बने ये कोच हल्के होने के साथ-साथ एंटी-टेलिस्कोपिक तकनीक से लैस होते हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। 
 
इसके अलावा, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम के कारण यात्रियों को सफर में झटके नहीं लगते और ट्रेन उच्च गति पर भी बेहतर स्थिरता प्रदान करती है।