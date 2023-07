Jharkhand: आदित्यपुर में ब्राउन शुगर कारोबार में हो चुकी हैं कई हत्याएं, नशे के कारोबार को रोकने में पुलिस फेल

Jharkhand Crime जमशेदपुर जिले के आदित्यपुर में मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर के कारोबार को लेकर अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी इस कारोबार को रोकने में पुलिस को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है। रविवार को जिस फिरोज अंसारी की हत्या हुई उसके पिता शनिवार को ही जेल से बाहर निकले थे।

आदित्यपुर में ब्राउन शुगर कारोबार में हो चुकी हैं कई हत्याएं, नशे के कारोबार को रोकने में पुलिस फेल

संवाद सूत्र, आदित्यपुर: झारखंड के जमशेदपुर जिले के आदित्यपुर में मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर के कारोबार को लेकर अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी इस कारोबार को रोकने में पुलिस को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है। रविवार को जिस फिरोज अंसारी की हत्या हुई, उसके पिता शनिवार को ही जेल से बाहर निकले थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे ब्राउन शुगर के कारोबार मामले में जेल गए थे, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि वे चोरी की बैट्री खरीद मामले में जेल गए थे। मृतक फिरोज अंसारी भी पूर्व में ब्राउन शुगर का कारोबार करने के साथ-साथ अपराधी कादिम का सहयोगी था, लेकिन पुलिस के अनुसार अब तक उस पर किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं है। काले रंग का नकाबपोश था हत्यारा मृतक फिरोज अंसारी की हत्या करने वाला अज्ञात अपराधी पैदल ही फिरोज के घर पहुंचा और उसे फोन से बुलाया। घर से बाहर निकलते ही उस पर तड़ातड़ गोलियां दाग दी गई। चेहरा ढंका होने के कारण किसी अपराधी की पहचान नहीं हो सकी। अंधेरा का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गया। इस बस्ती का स्ट्रीट लाइट भी पिछले कई दिनों से खराब है। मृतक फिरोज अंसारी विवाहित था। मृतक की पत्नी समेत दो बच्चे भी हैं। इस घटना के बाद फिरोज अंसारी के स्वजनोंजनों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। बस्ती के लोगों का कहना है कि यदि पुलिस सक्रिय होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। दिसंबर में हुई थी शाबिर की हत्या अपराधी कादिम खान व उसके समर्थकों ने दिसंबर में ब्राउन शुगर किंगपिन डाली परवीन के भाई शाबिर की हत्या कर दी थी। फिरोज अंसारी शुरू से ही कादिम के विरोधियों के निशाने पर था। अपराधी कादिम खान व उसकी पत्नी डॉली परवीन के गिरोह के बीच ब्राउन शुगर के कारोबार पर कब्जा करने के लिए गैंगवार होता रहा है।

