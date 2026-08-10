रेलवे स्टेशनों पर गूंजेंगे देशभक्ति के तराने: लेकिन नहीं प्रभावित होंगी ट्रेनों की घोषणाएं; एमआर सेल ने दिए सतर्कता के निर्देश

जासं, जमशेदपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को देशभक्ति के रंग में रंगने की विशेष तैयारी की गई है। रेलवे बोर्ड के एमआर सेल ने निर्देश जारी किया है।

आगामी 15 अगस्त तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 19 चुनिंदा और लोकप्रिय देशभक्ति गीतों का निरंतर प्रसारण किया जाएगा। इस संबंध में सभी रेलवे मंडलों के जनसंपर्क अधिकारियों (PRO) को गीतों की आधिकारिक सूची उपलब्ध करा दी गई है।

स्टेशनों पर गूंजेंगे ये 19 सदाबहार देशभक्ति गीत

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को देशप्रेम की भावना से सराबोर करने के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों..., आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी..., अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों..., ऐ मेरे प्यारे वतन..., ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम..., अपनी आजादी को हम..., भारत का रहने वाला हूं..., छोड़ो कल की बातें..., कदम कदम बढ़ाए जा..., मेरा रंग दे बसंती चोला..., मेरे देश की धरती... और सारे जहां से अच्छा... जैसे प्रसिद्ध गीत बजाए जाएंगे।



