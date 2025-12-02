जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर में पासपोर्ट बनवाने की रफ्तार इस समय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। झारखंड में सर्वाधिक पासपोर्ट आवेदन जमशेदपुर से आने लगे हैं। हालात यह हैं कि जहां रांची में 24 घंटे में अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है, वहीं जमशेदपुर के आवेदकों को एक-एक महीने का इंतजार करना पड़ रहा है।

पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में विदेश यात्रा, नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई है। जमशेदपुर केंद्र की क्षमता सीमित है, जबकि आवेदन कई गुना बढ़ चुके हैं।

इससे अपॉइंटमेंट स्लॉट लगातार भरते जा रहे हैं और वेटिंग बढ़ती जा रही है। आवेदकों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची ने बिष्टुपुर स्थित प्रधान डाकघर में एक विशेष पासपोर्ट वैन तैनात की है।

यह वैन एक मोबाइल पासपोर्ट ऑफिस की तरह काम करती है, जिसमें कंप्यूटर, कैमरा, स्कैनर, इंटरनेट, एसी, बायोमेट्रिक मशीनें जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वरिष्ठ डाकपाल शंकर कुजूर ने बताया कि पहले प्रतिदिन 100 अपॉइंटमेंट जारी किए जाते थे, जबकि अब पासपोर्ट वैन आने से यह संख्या बढ़कर 150 प्रति दिन हो जाएगी।

रोज 50 अतिरिक्त आवेदकों को लाभ मिलेगा

यानी रोज 50 अतिरिक्त आवेदकों को लाभ मिलेगा और भीड़ का दबाव कम होगा। बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र ने अपने कर्मचारियों की 6 और 13 दिसंबर की छुट्टियां रद कर दी हैं।

इन दोनों दिनों में 100-100 अतिरिक्त अपॉइंटमेंट जारी किए जाएंगे। योजना के तहत 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 और 31 दिसंबर को पासपोर्ट वैन उपलब्ध रहेगी। इन सभी दिनों में लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक कर वैन में पासपोर्ट की पूरी प्रक्रिया कर सकेंगे।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऐसे बुक करें

पासपोर्ट आवेदनकर्ता आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्लॉट की पुष्टि मिलने के बाद उन्हें निर्धारित तारीख को केंद्र पर जाकर दस्तावेज जमा, फोटो खिंचवाना और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदकों की शिकायत है कि पुलिस सत्यापन में देरी सबसे बड़ी समस्या है। नियम के मुताबिक वेरिफिकेशन 2-3 दिनों में होना चाहिए, लेकिन जमशेदपुर में आवेदन अत्यधिक होने के कारण इसमें एक माह तक लग रहा है।

विदेश जाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी

पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ज्यादातर नौकरी, पढ़ाई या पर्यटन के लिए शहर से विदेश जाने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। इसी वजह से पासपोर्ट आवेदन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुुई है।