जमशेदपुर के वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी: Nano layer तकनीक को पकड़ सबरीमाला स्वर्ण चोरी की गुत्थी सुलझाई
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) जमशेदपुर के वैज्ञानिकों ने सबरीमाला मंदिर के स्वर्ण चोरी मामले का खुलासा किया है।
HighLights
NML जमशेदपुर ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी का पर्दाफाश किया।
सोना निकालने के लिए 'स्ट्रिपिंग साल्ट' का उपयोग हुआ।
वैज्ञानिक रिपोर्ट पर SIT हाई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
जागरण संंवाददाता, जमशेदपुर। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह और द्वारपालक मूर्तियों से जुड़े बहुचर्चित स्वर्ण चोरी मामले का राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML), बर्मामाइंस के वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है।
वैज्ञानिक जांच में यह साबित हो गया है कि मंदिर की मूर्तियों और दरवाजों से मूल सोना निकालने के लिए स्ट्रिपिंग साल्ट नामक केमिकल का इस्तेमाल किया गया था।
NML की इस ठोस रिपोर्ट के आधार पर विशेष जांच दल (SIT) अगले सप्ताह हाई कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल करेगा।
अत्याधुनिक तकनीकों से पकड़ी गई चालाकी
NML के वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्स-रे जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर यह पता लगाया कि मंदिर के तांबे के पैनलों के साथ वैज्ञानिक तरीके से छेड़छाड़ की गई थी।
जांच से स्पष्ट हुआ कि आरोपितों ने मूल सोने को हटाने के लिए पारे (मर्करी) और विशेष रसायनों का उपयोग किया। इसके बाद अपनी चोरी को छिपाने के लिए तांबे के पैनलों पर सोने की बेहद महीन नैनो-लेयर चढ़ा दी गई थी, जिसे वैज्ञानिकों ने बारीकी से पकड़ लिया।
क्या होता है स्ट्रिपिंग साल्ट?
स्ट्रिपिंग साल्ट एक विशेष रासायनिक मिश्रण है, जिसका उपयोग किसी धातु पर चढ़े सोने या चांदी के लेप को सुरक्षित रूप से गलाकर अलग करने के लिए किया जाता है।
जब स्वर्ण-जड़ित तांबे की प्लेटों को इस केमिकल में डुबोया गया, तो सोना घोल में घुलकर अलग हो गया और तांबे की प्लेटें सुरक्षित बच गईं। बाद में आरोपितों ने उसी घोल से शुद्ध सोना निकाल लिया।
क्या है पूरा मामला?
वर्ष 2019 में भगवान अयप्पा मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों और गर्भगृह के दरवाजे (कट्टिलप्पली) के स्वर्ण पैनलों को पॉलिश व मरम्मत के नाम पर चेन्नई की संस्था स्मार्ट क्रिएशंस भेजा गया था।
SIT जांच में सामने आया कि संस्था ने मुंबई से यह केमिकल मंगवाया था। इस पूरी साजिश में उन्नीकृष्णन पोट्टी मुख्य आरोपित है।
पुलिस इस मामले में अब तक 430 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। NML के अधिकारी और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के प्रतिनिधि अदालत में अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह बनेंगे।
हाई कोर्ट के निर्देश पर तैयार यह चार्जशीट आरोपितों के खिलाफ सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत साबित होगी।
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