NIT जमशेदपुर में 'खेलो इंडिया संवाद' का आयोजन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा बोले- खेल राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर में माई भारत के तत्वावधान में खेलो इंडिया संवाद : खेल की बात पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आयोजन के दौरान हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन प्रसारण के दौरान आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व कोच राहुल कुमार गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।

मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम हैं।

उन्होंने कहा कि माई भारत और खेलो इंडिया जैसी केंद्र सरकार की पहल से जमीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं को निखरने का बेहतरीन मंच मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से खेल भावना के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया।

एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक प्रो. गौतम सूत्रधार ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और दृढ़ता जैसे गुण विकसित होते हैं।

उन्होंने छात्रों से फिटनेस को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान युवाओं के सशक्तीकरण, फिटनेस और खेलों में करियर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई।



इस अवसर पर पैरा खिलाड़ी उमेश कुमार, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शोभा महतो, प्रभारी रजिस्ट्रार प्रो. सरोज कुमार सारंगी, डीन (स्टूडेंट्स वेलफेयर) प्रो. अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।