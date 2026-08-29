निखार सबलोक हत्याकांड: पुलिस पूछताछ के बीच संदिग्ध अशोक सिंह राघव की बिगड़ी तबीयत, TMH में भर्ती

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा स्थित विजया हेरिटेज निवासी कारोबारी निखार सबलोक हत्याकांड की जांच के बीच शनिवार को एक नया घटनाक्रम सामने आया है।

मामले में पुलिस पूछताछ का सामना कर रहे संदिग्ध अशोक सिंह राघव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के तुरंत बाद पुलिस उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची।

जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) रेफर कर दिया। फिलहाल टीएमएच में पुलिस सुरक्षा के बीच डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।

चांडिल थाने में चल रही थी पूछताछ

निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस पिछले करीब चार-पांच दिनों से अशोक सिंह राघव से लगातार पूछताछ कर रही थी।

जानकारी के अनुसार, पुलिस उसे सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना परिसर में रखकर मामले के विभिन्न बिंदुओं और कड़ियों पर पूछताछ कर रही थी।

इसी दौरान शनिवार सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में पूछताछ के दौरान खून की उल्टी होने का दावा भी किया जा रहा है, हालांकि पुलिस या मेडिकल टीम की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

अस्पताल में भर्ती होने से पुलिस महकमे में हलचल

व्यापारी निखार सबलोक की हत्या के बाद पुलिस इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की साजिश, हत्या के कारणों और इसमें शामिल अपराधियों की भूमिका को खंगाल रही है।

जांच के क्रम में ही अशोक सिंह राघव से सघन पूछताछ की जा रही थी। हिरासत के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने से पुलिस प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। पुलिस की एक टीम अस्पताल में तैनात की गई है।

अशोक सिंह राघव की तबीयत किस वजह से बिगड़ी और वर्तमान में उसकी चिकित्सकीय स्थिति कैसी है, इस पर पुलिस या अस्पताल प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है।



