निखार सबलोक हत्याकांड: एक सप्ताह से हो रही थी रेकी, कानपुर से पकड़ाया मुख्य साजिशकर्ता सिंटू

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा के विजया हेरिटेज (फेज-6) निवासी प्रसिद्ध होटल कारोबारी निखार सबलोक हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता अभिमन्यु सिंह उर्फ सिंटू सिंह को शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने उसकी गतिविधियों को ट्रेस किया और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सिंटू सिंह को जमशेदपुर ले आई है, जहां वरीय पुलिस अधिकारी उससे गहन पूछताछ कर रहे हैं।

दुमका जेल में बंद माफिया डॉन अखिलेश सिंह गिरोह से जुड़ाव रखने वाला सिंटू सिंह चांडिल, एमजीएम और कपाली ओपी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-बिक्री का काम करता था।

पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान शूटरों की पहचान, हत्या में इस्तेमाल हथियार, फंडिंग और वारदात के बाद आरोपियों को पनाह देने वाले नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होंगे।

एक सप्ताह से हो रही थी रेकी, लाल कार बरामद

पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि निखार सबलोक की हत्या से पहले करीब एक सप्ताह तक उनकी दैनिक गतिविधियों की लगातार रेकी कराई जा रही थी।

रेकी के लिए सिंटू सिंह ने मानगो डिमना रोड निवासी विश्वनाथ से एक लाल रंग की कार खरीदी थी। वारदात के बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए थे।

जिसे पुलिस ने रांची के मेसरा ओपी क्षेत्र से लावारिस हालत में बरामद कर लिया है। अब पुलिस इस कार के इस्तेमाल और रेकी में शामिल अन्य संदिग्धों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

होटल से निकलते ही गोलियों से भूना था

उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त की दोपहर करीब तीन बजे निखार सबलोक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। निखार चांडिल थाना क्षेत्र स्थित अपने होटल टेंथ माइल स्टोन पहुंचे थे।

जहां वे स्थानीय निवासी सुखलाल पहाड़िया, मनमन सिंह और गुरुचरण सिंह के साथ होटल के पास स्थित एक जमीन पर काम शुरू करने के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे।

घात लगाए हमलावरों ने पहले से ही होटल परिसर में डेरा डाल रखा था। जैसे ही निखार सबलोक बातचीत खत्म कर होटल से बाहर निकले, अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

उन्हें करीब 11 गोलियां लगीं, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस सिंटू सिंह को घटनास्थल पर ले जाकर री-क्रिएशन कराने और अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।