Red mud होगा ‘रेडगोल्ड’: बॉक्साइट अवशेष से निकलेगा स्कैंडियम, भुवनेश्वर में पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने देश में धातु पुनर्प्राप्ति और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोनों संस्थानों ने रेड मड (बॉक्साइट अवशेष) से कीमती धातुएं निकालने की तकनीक को Pilot project पर लागू करने के लिए समझौता किया है।

इस साझेदारी के तहत ओडिशा के भुवनेश्वर में 10 टन प्रति दिन (10 TPD) क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे लौह, एल्यूमिना, टाइटेनिया, स्कैंडियम ऑक्साइड और अन्य बहुमूल्य धातुओं की रिकवरी संभव होगी।

अब तक यह प्रक्रिया एनएमएल में 200 किलोग्राम क्षमता पर सफलतापूर्वक विकसित की जा चुकी है, जिसे नीति आयोग के सहयोग से आगे बढ़ाया गया था।

औद्योगिक अपशिष्ट बनेगा संसाधन

विशेषज्ञ बताते हैं कि यह तकनीक भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इससे न केवल नाल्को को रेड मड निपटान की दिक्कत से राहत मिलेगी, बल्कि देश को दुर्लभ धातु स्कैंडियम की घरेलू आपूर्ति भी संभव हो सकेगी।





Scandium का उपयोग Airospace, Fuel space सेल, लेज़र तकनीक, 3डी प्रिंटिंग और रक्षा क्षेत्र में होता है, और इसकी वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। इस समझौते पर भुवनेश्वर स्थित नाल्को के कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए।

इस मौके पर नाल्को के सीएमडी बी.पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी) जगदीश अरोड़ा, आरएंडडी प्रमुख एस.पी. महापात्र, प्रबंधक विनोद वर्मा और एनएमएल की ओर से डॉ. एसके. पाल, डॉ. संजय कुमार, डॉ. अभिलाष, डॉ. प्रतिभा मेश्राम तथा डॉ. एनएस. रंधावा उपस्थित रहे।

सिर्फ तीन प्रतिशत का होता है उपयोग

दुनियाभर में हर साल करीब 14 करोड़ टन रेड मड पैदा होता है, लेकिन उसका केवल तीन प्रतिशत ही सीमेंट या लौह उत्पादन में काम आ पाता है। भारत में यह आंकड़ा 50 लाख टन वार्षिक है, जिसमें 45 से 70 पीपीएम स्कैंडियम मौजूद रहता है।