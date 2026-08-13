एन चंद्रशेखरन का भविष्य 18 अगस्त की टाटा संस AGM के हाथ, निदेशक पद हारे तो तुरंत छोड़ना होगा चेयरमैन पद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस की आगामी 18 अगस्त को होने वाली 108वीं वार्षिक आमसभा (AGM) महज एक सालाना औपचारिकता न रहकर बेहद निर्णायक हो गई है।

इस बैठक में शेयरधारकों को एन चंद्रशेखरन की निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर अहम मतदान करना है। इस मतदान के नतीजे ही यह तय करेंगे कि चंद्रशेखरन फरवरी 2027 तक चेयरमैन पद पर बने रहेंगे या उन्हें तत्काल प्रभाव से पद छोड़ना पड़ेगा।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (नियमों) के अनुसार, टाटा संस का चेयरमैन बने रहने के लिए किसी भी व्यक्ति का बोर्ड में निदेशक होना अनिवार्य शर्त है।

चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए साफ किया था कि वे फरवरी 2027 तक अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे।

लेकिन पेच यह है कि यदि 18 अगस्त की एजीएम में शेयरधारक उनकी डायरेक्टशिप के नवीनीकरण को मंजूरी नहीं देते हैं, तो उन्हें फरवरी का इंतजार किए बिना तुरंत बाहर होना पड़ेगा।



इस संवेदनशील और अभूतपूर्व स्थिति में टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद के सार्वजनिक होने के बाद अब नोएल को घरेलू व विदेशी निवेशकों, सरकार और नीति-निर्माताओं को भरोसा दिलाना होगा कि असम तथा गुजरात के धोलेरा में लग रहे सेमीकंडक्टर प्लांट या एयर इंडिया के वैश्विक विस्तार जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस नेतृत्व संकट से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे।



