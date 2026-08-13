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    एन चंद्रशेखरन का भविष्य 18 अगस्त की टाटा संस AGM के हाथ, निदेशक पद हारे तो तुरंत छोड़ना होगा चेयरमैन पद

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:10 PM (IST)

    टाटा संस की 18 अगस्त को होने वाली AGM में एन चंद्रशेखरन के निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति पर मतदान होगा। यदि वे यह पद हारते हैं, तो उन्हें फरवरी 2027 का इ ...और पढ़ें

    चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए साफ किया था कि वे फरवरी 2027 तक अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे।

    चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए साफ किया था कि वे फरवरी 2027 तक अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे।

    HighLights

    1. 18 अगस्त को टाटा संस AGM में निदेशक पद पर मतदान।

    2. पद हारने पर चंद्रशेखरन को तुरंत चेयरमैनशिप छोड़नी होगी।

    3. नोएल टाटा पर निवेशकों को आश्वस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस की आगामी 18 अगस्त को होने वाली 108वीं वार्षिक आमसभा (AGM) महज एक सालाना औपचारिकता न रहकर बेहद निर्णायक हो गई है। 
     
    इस बैठक में शेयरधारकों को एन चंद्रशेखरन की निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर अहम मतदान करना है। इस मतदान के नतीजे ही यह तय करेंगे कि चंद्रशेखरन फरवरी 2027 तक चेयरमैन पद पर बने रहेंगे या उन्हें तत्काल प्रभाव से पद छोड़ना पड़ेगा।
     
    कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (नियमों) के अनुसार, टाटा संस का चेयरमैन बने रहने के लिए किसी भी व्यक्ति का बोर्ड में निदेशक होना अनिवार्य शर्त है। 
     
    चंद्रशेखरन ने बुधवार को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए साफ किया था कि वे फरवरी 2027 तक अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे। 
     
    लेकिन पेच यह है कि यदि 18 अगस्त की एजीएम में शेयरधारक उनकी डायरेक्टशिप के नवीनीकरण को मंजूरी नहीं देते हैं, तो उन्हें फरवरी का इंतजार किए बिना तुरंत बाहर होना पड़ेगा।


    इस संवेदनशील और अभूतपूर्व स्थिति में टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद के सार्वजनिक होने के बाद अब नोएल को घरेलू व विदेशी निवेशकों, सरकार और नीति-निर्माताओं को भरोसा दिलाना होगा कि असम तथा गुजरात के धोलेरा में लग रहे सेमीकंडक्टर प्लांट या एयर इंडिया के वैश्विक विस्तार जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस नेतृत्व संकट से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे।

    बाजार को कॉरपोरेट अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। एजीएम के नतीजे स्पष्ट करेंगे कि समूह बदलाव के अगले चरण में कितनी परिपक्वता दिखाता है। 
     
    अगर मतदान चंद्रशेखरन के पक्ष में होता है, तो नए उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपने के लिए 6 महीने का सुचारू समय मिल जाएगा। 
     
    यदि नतीजे विपरीत आए, तो टाटा संस को रातोंरात एक नए अंतरिम नेतृत्व की घोषणा करनी पड़ेगी, जिसका सीधा और बड़ा असर शेयर बाजार पर टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों पर पड़ना तय है।

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