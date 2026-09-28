SIR Campaign : कोई वैध मतदाता न छूटे: मुसाबनी में नोटिस के जवाब में आए आवेदनों की गहन जांच शुरू
मुसाबनी अंचल कार्यालय में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाताओं द्वारा जमा किए गए आवेदनों और दस्तावेजों की युद्धस्तर पर जांच शुरू हो गई है।
HighLights
मुसाबनी में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज।
अंचल कार्यालय में आवेदनों और दस्तावेजों की गहन जांच।
त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा।
संवाद सूत्र, मुसाबनी। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत सोमवार को मुसाबनी अंचल कार्यालय में गतिविधियों में काफी तेजी देखी गई।
एसआईआर के तहत मतदाताओं को भेजे गए नोटिस के आलोक में जमा किए गए आवेदन पत्रों और संलग्न दस्तावेजों की जांच का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है।
अंचल कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा बूथवार प्राप्त आवेदन पत्रों और संलग्न दस्तावेजों का गहनता से मिलान किया जा रहा है।
जांच प्रक्रिया में अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक मानिक महतो, अंजिता करकेट्टा, दुर्गा चरण बोयपाई, विजय कुमार वर्मा, सुमेश महाली, सुभद्रा सरदार, पुनता हांसदा सहित अन्य कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं।
पात्र मतदाताओं का नाम सूची में रखने पर जोर
अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि एसआईआर अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।
इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य व पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से नोटिस के जवाब में मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का मिलान व सत्यापन किया जा रहा है।
बूथवार हो रही कागजातों की स्क्रूटनी
मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र में इस कार्य को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए कर्मचारी लगातार सक्रिय हैं। कार्यालय स्तर पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर जांचा जा रहा है।
बूथवार कागजातों का सत्यापन होने से पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या योग्य मतदाता के नाम छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी।