मुसाबनी-सुरदा मार्ग पर भीषण हादसा: बाइक और मैजिक की भिड़ंत में KV के छात्र की मौत, साथी MGM रेफर

संसू, मुसाबनी। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर एक परिवार के लिए काल बन गया। मंगलवार दोपहर मुसाबनी-सुरदा मुख्य मार्ग पर शिव मंदिर के पास 250 सीसी की केटीएम बाइक और मैजिक वाहन के बीच सीधी भिड़ंत हो गई।

इसमें 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान केंद्रीय विद्यालय सुरदा के छात्र सक्षम सिंह (17) के रूप में हुई है।

स्कूल से लौटते समय हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, लालडीह निवासी तथा झारखंड पुलिस अधिकारी रूपेश कुमार सिंह का 17 वर्षीय पुत्र सक्षम सिंह अपने सहपाठी हर्षित कर्मकार (16) के साथ मंगलवार को स्कूल के बाद किसी काम से मुसाबनी आया था।

काम निपटाकर दोनों केटीएम बाइक से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे सुरदा मार्ग पर शिव मंदिर से आगे बढ़े, सामने से आ रही एक मैजिक गाड़ी से उनकी बाइक की भीषण टक्कर हो गई।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

दुर्घटना इतनी भयावह थी कि केटीएम बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और गश्ती पुलिस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केंदाडीह ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सक्षम सिंह को मृत घोषित कर दिया।