मुसाबनी-सुरदा मार्ग पर भीषण हादसा: बाइक और मैजिक की भिड़ंत में KV के छात्र की मौत, साथी MGM रेफर
मुसाबनी-सुरदा मार्ग पर बाइक और मैजिक की टक्कर में केंद्रीय विद्यालय के छात्र सक्षम सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका साथी हर्षित कर्मकार गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें
HighLights
मुसाबनी-सुरदा मार्ग पर बाइक-मैजिक की सीधी भिड़ंत।
केंद्रीय विद्यालय के छात्र सक्षम सिंह की मौके पर मौत।
घायल साथी हर्षित कर्मकार एमजीएम अस्पताल रेफर।
संसू, मुसाबनी। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर एक परिवार के लिए काल बन गया। मंगलवार दोपहर मुसाबनी-सुरदा मुख्य मार्ग पर शिव मंदिर के पास 250 सीसी की केटीएम बाइक और मैजिक वाहन के बीच सीधी भिड़ंत हो गई।
इसमें 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान केंद्रीय विद्यालय सुरदा के छात्र सक्षम सिंह (17) के रूप में हुई है।
स्कूल से लौटते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, लालडीह निवासी तथा झारखंड पुलिस अधिकारी रूपेश कुमार सिंह का 17 वर्षीय पुत्र सक्षम सिंह अपने सहपाठी हर्षित कर्मकार (16) के साथ मंगलवार को स्कूल के बाद किसी काम से मुसाबनी आया था।
काम निपटाकर दोनों केटीएम बाइक से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे सुरदा मार्ग पर शिव मंदिर से आगे बढ़े, सामने से आ रही एक मैजिक गाड़ी से उनकी बाइक की भीषण टक्कर हो गई।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
दुर्घटना इतनी भयावह थी कि केटीएम बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और गश्ती पुलिस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केंदाडीह ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सक्षम सिंह को मृत घोषित कर दिया।
वहीं, गंभीर रूप से घायल हर्षित कर्मकार को प्राथमिक उपचार देकर बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम (MGM) अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हर्षित दुर्गाबस्ती बेनाशोल में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से जब्त कर मुसाबनी थाना पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
नाबालिगों और हाई-स्पीड बाइक्स को लेकर बढ़ी चिंता
इस दुखद घटना ने क्षेत्र में नाबालिगों द्वारा हाई-पावर बाइक चलाने और अत्यधिक रफ्तार के खतरे को एक बार फिर रेखांकित किया है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मुसाबनी और आसपास के इलाकों में युवाओं द्वारा तेज रफ्तार में बाइक चलाने का चलन तेजी से बढ़ा है, जो आए दिन हादसों का कारण बन रहा है।
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस से नाबालिग चालकों पर सख्ती बरतने तथा तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने की माँग की है।