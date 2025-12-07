Language
    JRD में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का जलवा, ‘मुर्गा ट्रॉफी’ में दिखेंगे जेएफसी के नन्हे फुटबॉलर

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    जमशेदपुर में भोजपुरी फिल्म 'मुर्गा ट्रॉफी' की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में जेएफसी यूथ के बच्चो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिल्म शूटिंग के दौरान भोजपुरी कलाकार निरहुआ।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रविवार का दिन जमशेदपुर के लिए फिल्मी रोमांच लेकर आया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और टाटा फुटबॉल अकादमी (TFA) भोजपुरी फिल्म ‘मुर्गा ट्रॉफी’ की शूटिंग से जगमगा उठा। 
     
    जैसे ही भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ सेट पर पहुंचे, प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी और सितारे को एक नजर देखने की होड़ लग गई। 
     

    JFC के बच्चों को अभिनय का अवसर मिला 

    इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुंबई के कलाकारों की जगह जमशेदपुर एफसी (JFC) यूथ के बच्चों को अभिनय का अवसर मिला है। JFC का नन्हा खिलाड़ी पीयूष महतो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा है। 
     
    इसके साथ ही जेएफसी यूथ की अंडर-14 टीम भी फिल्म का हिस्सा बनी है। टीम के कोच राहुल राज, कुंदन चंद्रा, अरशद हुसैन और रामकृष्ण भी फिल्म में नजर आएंगे।


    फुटबॉलर से फिल्म स्टार: जेएफसी के बच्चों को बड़ा मौका 

    फिल्म की कहानी झारखंड के एक ग्रामीण बच्चे के फुटबॉल स्टार बनने के संघर्ष और सपने पर आधारित है। निर्देशक शशि वर्मा (बवाल और शोरगुल फेम) के निर्देशन में बन रही यह फिल्म झारखंड की स्थानीय प्रतिभा को बड़ा मंच दे रही है।

    निरहुआ ने कहा कि ’मुर्गा ट्रॉफी’ एक बच्चे के संघर्ष, हिम्मत और सपनों की यात्रा है। इस फिल्म में मेरा किरदार पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है। फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।

    सेट पर सांप देखकर भागे निरहुआ 

    शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ जिसने पूरे सेट का माहौल हल्का कर दिया। शहर के प्रसिद्ध सर्प मित्र एनके सिंह लोकेशन पर मौजूद थे। निरहुआ ने मजाक में पूछ लिया “आप सांप कैसे पकड़ते हैं?  

    जवाब में एनके सिंह ने अपनी थैली से जिंदा सांप निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। सांप देखते ही परदे पर खतरनाक गुंडों को धूल चटाने वाले निरहुआ डर के मारे उल्टे पांव भाग निकले। यह देख पूरा टीम हंसते-हंसते लोटपोट हो गई।


    जमशेदपुर के अनुशासन और प्यार से प्रभावित निरहुआ

    निरहुआ ने जमशेदपुर के लोगों के अनुशासन, प्यार और अपनत्व की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने याद किया कि वे 12 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के दौरान भी शहर आए थे। 

    उन्होंने कहा कि झारखंड मेरे दिल के करीब है। यहां की लोकेशन फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन है। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टेडियम में फिल्मी चमक, फुटबॉल का जुनून और