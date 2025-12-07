JRD में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का जलवा, ‘मुर्गा ट्रॉफी’ में दिखेंगे जेएफसी के नन्हे फुटबॉलर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रविवार का दिन जमशेदपुर के लिए फिल्मी रोमांच लेकर आया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और टाटा फुटबॉल अकादमी (TFA) भोजपुरी फिल्म ‘मुर्गा ट्रॉफी’ की शूटिंग से जगमगा उठा।

जैसे ही भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ सेट पर पहुंचे, प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी और सितारे को एक नजर देखने की होड़ लग गई।

JFC के बच्चों को अभिनय का अवसर मिला

इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुंबई के कलाकारों की जगह जमशेदपुर एफसी (JFC) यूथ के बच्चों को अभिनय का अवसर मिला है। JFC का नन्हा खिलाड़ी पीयूष महतो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

इसके साथ ही जेएफसी यूथ की अंडर-14 टीम भी फिल्म का हिस्सा बनी है। टीम के कोच राहुल राज, कुंदन चंद्रा, अरशद हुसैन और रामकृष्ण भी फिल्म में नजर आएंगे।



फुटबॉलर से फिल्म स्टार: जेएफसी के बच्चों को बड़ा मौका

फिल्म की कहानी झारखंड के एक ग्रामीण बच्चे के फुटबॉल स्टार बनने के संघर्ष और सपने पर आधारित है। निर्देशक शशि वर्मा (बवाल और शोरगुल फेम) के निर्देशन में बन रही यह फिल्म झारखंड की स्थानीय प्रतिभा को बड़ा मंच दे रही है।



निरहुआ ने कहा कि ’मुर्गा ट्रॉफी’ एक बच्चे के संघर्ष, हिम्मत और सपनों की यात्रा है। इस फिल्म में मेरा किरदार पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है। फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।



