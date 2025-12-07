JRD में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का जलवा, ‘मुर्गा ट्रॉफी’ में दिखेंगे जेएफसी के नन्हे फुटबॉलर
जमशेदपुर में भोजपुरी फिल्म 'मुर्गा ट्रॉफी' की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में जेएफसी यूथ के बच्चो ...और पढ़ें
JFC के बच्चों को अभिनय का अवसर मिला
फुटबॉलर से फिल्म स्टार: जेएफसी के बच्चों को बड़ा मौका
फिल्म की कहानी झारखंड के एक ग्रामीण बच्चे के फुटबॉल स्टार बनने के संघर्ष और सपने पर आधारित है। निर्देशक शशि वर्मा (बवाल और शोरगुल फेम) के निर्देशन में बन रही यह फिल्म झारखंड की स्थानीय प्रतिभा को बड़ा मंच दे रही है।
निरहुआ ने कहा कि ’मुर्गा ट्रॉफी’ एक बच्चे के संघर्ष, हिम्मत और सपनों की यात्रा है। इस फिल्म में मेरा किरदार पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है। फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।
सेट पर सांप देखकर भागे निरहुआ
शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ जिसने पूरे सेट का माहौल हल्का कर दिया। शहर के प्रसिद्ध सर्प मित्र एनके सिंह लोकेशन पर मौजूद थे। निरहुआ ने मजाक में पूछ लिया “आप सांप कैसे पकड़ते हैं?
जमशेदपुर के अनुशासन और प्यार से प्रभावित निरहुआ
निरहुआ ने जमशेदपुर के लोगों के अनुशासन, प्यार और अपनत्व की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने याद किया कि वे 12 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के दौरान भी शहर आए थे।
उन्होंने कहा कि झारखंड मेरे दिल के करीब है। यहां की लोकेशन फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन है। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टेडियम में फिल्मी चमक, फुटबॉल का जुनून और
