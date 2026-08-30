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मॉनसून डाइट टिप्स: वायरल फीवर से बचाएगा सही खान-पान, एमजीएम की डाइटिशियन से जानिए क्या खाएं और किससे बचें

By Sanjeev KumarEdited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:42 PM (IST)

बारिश के मौसम में वायरल फीवर और अन्य बीमारियों से बचने के लिए सही खान-पान बेहद जरूरी है। एमजीएम की ...और पढ़ें

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (AI Generated Image)

HighLights

  1. बारिश में पाचन तंत्र कमजोर, सुपाच्य और हल्का भोजन करें।

  2. बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए विशेष आहार और परहेज जानें।

  3. इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ अपनाएं, बीमारियों से सुरक्षित रहें।

संजीव कुमार, जमशेदपुर। बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लेकर आता है। 
 
इस मौसम में तापमान में उतार-चढ़ाव और नमी के कारण वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम, मलेरिया और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। 
 
ऐसे में खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के मौसम में पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। 
 
इसलिए इस दौरान ऐसा आहार लेना चाहिए, जो आसानी से पच सके और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत बनाए रखे।
 
भोजन में ताजी मौसमी सब्जियां, दालें, हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे प्राकृतिक एंटी-बायोटिक और एंटी-ऑक्सीडेंट तत्वों को शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। 
 
इसके अलावा, शरीर को डिटॉक्स रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीना चाहिए। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल, ज्यादा तला-भुना और बासी खाना खाने से परहेज करना चाहिए। 
 

उम्र और जरूरत के हिसाब से कैसी हो आपकी डाइट? 

1. बच्चों की डाइट: इम्यूनिटी बढ़ाएं, सुस्ती भगाएं

बच्चों में वयस्कों की तुलना में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसलिए उन्हें हल्का और सुपाच्य आहार दें:

  •     गर्म सूप और खिचड़ी: बच्चों को टमाटर या हरी सब्जियों का गर्म सूप दें। इसके अलावा दाल और सब्जियों से बनी मिश्रित खिचड़ी पौष्टिक विकल्प है।
  •     ड्राई फ्रूट्स: दूध में बादाम और अखरोट का पाउडर मिलाकर देने से बच्चों को ऊर्जा मिलती है।
  •     सफेद मगज: हफ्ते में दो बार 5 से 10 ग्राम तक सफेद मगज (खरबूजे/तरबूज के बीज) दें, यह बच्चों की सुस्ती दूर करने में मददगार है।
  •     इनसे बचें: फ्रीज का ठंडा दूध, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से पूरी तरह परहेज कराएं।


2. महिलाओं की डाइट: एनीमिया दूर कर बढ़ाएं ताकत

ज्यादातर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी (खून की कमी) देखी जाती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है:

  •     विटामिन सी से भरपूर आहार:इम्युनिटी बढ़ाने के लिए घर का बना ताजा पपीते का जूस, सेब, अनार का जूस या फिर ताजा नींबू पानी पिएं।
  •     हर्बल काढ़ा: काचूर, बाहरंगी, नागरमोथा, अदरक, तुलसी और चुटकी भर हल्दी का काढ़ा बनाकर पिएं। यह मौसमी इंफेक्शन से बचाएगा।
  •     अंकुरित अनाज: बारिश में कच्चे अंकुरित अनाज (स्प्राउट्स) में बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है। इसलिए इन्हें कच्चा खाने के बजाय हल्का भाप में पकाकर या उबालकर खाएं।


3. बुजुर्गों की डाइट: पाचन सुधारें और जोड़ों के दर्द से राहत पाएं

उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए उनके लिए आसान और हल्का आहार जरूरी है:

  •     गोल्डन मिल्क: रात में सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध (गोल्डन मिल्क) पिएं।
  •     दलिया या ओट्स: नाश्ते या हल्के भोजन में दलिया और ओट्स शामिल करें। इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो कब्ज (कॉन्स्टिपेशन) की समस्या में राहत देता है।
  •     अदरक और लहसुन: भोजन में अदरक और लहसुन का प्रयोग बढ़ाएं। यह वायरल इंफेक्शन के साथ-साथ जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाता है।
  •     इनसे बचें: ज्यादा तेल-मसाले वाला भोजन, बासी खाना और कच्चा सलाद या बिना उबली सब्जियों के सेवन से बचें।

बारिश के मौसम में हवा में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। इस मौसम में बाहर का खाना खाने से पेट का इंफेक्शन और टाइफाइड जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। हमेशा गर्म, ताजा और घर का बना भोजन ही करें। पीने के लिए उबले या गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे।

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अन्नू सिन्‍हा, डाइटिशियन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर