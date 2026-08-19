क्या झारखंड से छिनेगा खनन पर टैक्स लगाने का अधिकार? समझिए एमएमडीआर संशोधन 2026 का पूरा विवाद
केंद्र सरकार के MMDR संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी और आर्थिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार इसे अपनी वित्तीय स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला मान रही है।
HighLights
झारखंड सरकार MMDR संशोधन को वित्तीय स्वायत्तता पर हमला मानती है।
केंद्र सरकार निवेश और खनन क्षेत्र में एकरूपता का तर्क दे रही है।
राज्य का ₹1.36 लाख करोड़ बकाया रॉयल्टी विवाद फिर गरमाया।
1. राज्य की वित्तीय सेहत पर सीधा असर
- आधारभूत संरचना: ग्रामीण व शहरी सड़कों का निर्माण, पुल-पुलिया और बुनियादी ढांचे का विस्तार।
- सामाजिक कल्याण योजनाएं: मंईयां सम्मान योजना, छात्रवृत्ति, पेंशन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम।
- खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास: खनन से सर्वाधिक प्रभावित जिलों (जैसे पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, चतरा) में पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं।
खनिज संपदा भले ही जमीन के भीतर हो, लेकिन इसका पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक असर जमीन के ऊपर रहने वाली आबादी पर पड़ता है। ऐसे में प्रभावित लोगों के पुनर्वास और विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों की सख्त आवश्यकता होती है।
2. केंद्र का तर्क: एकरूपता, निवेश और 'इज ऑफ डूइंग बिज़नेस'
दूसरी ओर, केंद्र सरकार और नीति निर्माताओं का तर्क है कि खनन क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कराधान (Taxation) में एकरूपता बेहद जरूरी है।
केंद्र के मुख्य तर्क:
- लागत में कमी: पूरे देश में एक समान टैक्स और सेस ढांचा होने से खनन कंपनियों की परिचालन लागत घटेगी।
- निवेश को बढ़ावा: अनिश्चित और अलग-अलग राज्य करों के कारण निवेशक झिझकते हैं। एक समान व्यवस्था से पारदर्शी निवेश आएगा।
- उत्पादन में तेजी: राष्ट्रीय खनिज अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिससे अंततः देश की जीडीपी और औद्योगिक विकास दर में वृद्धि होगी।
3. ₹136 लाख करोड़ का रायल्टी विवाद फिर पकड़ेगा तूल
- राजनीतिक पृष्ठभूमि: पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए को केंद्र द्वारा झारखंड के हक की मार के रूप में पेश किया था, जिसका उसे बड़ा राजनीतिक फायदा भी मिला था।
- मौजूदा स्थिति: MMDR संशोधन के बाद JMM एक बार फिर इसे केंद्र के अतिक्रमण और संघीय ढांचे पर हमले के रूप में भुनाने की तैयारी में है।
4. राजनीतिक वार-पलटवार: सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष
झामुमो का रुख: राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर डाका
भाजपा का रुख: जनता को गुमराह कर रही है राज्य सरकार
दूसरी ओर, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के दावों को खारिज करते हुए इसे भ्रम फैलाने की साजिश करार दिया:
- एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड सरकार जो भ्रम फैला रही है, वह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्यों का खनिज राजस्व छीनना कतई नहीं है।
- आंकड़े गवाह हैं कि 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व करीब 354 प्रतिशत बढ़कर ₹25,206 करोड़ से सीधे ₹1,14,549 करोड़ तक पहुंच गया है।
असली सवाल क्या है?
एमएमडीआर संशोधन 2026 ने भारतीय संघवाद(Federalism) के सामने एक नई बहस खड़ी कर दी है। अंततः सवाल केवल यह नहीं है कि खदानों पर टैक्स कौन लगाएगा या वसूली कौन करेगा। असली सवाल यह है कि:
- क्या झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा की कीमत पर देश के अन्य राज्यों के विकास का आधार तो नहीं बन रहे?
- क्या स्थानीय आदिवासी और मूलवासी समुदायों को अपनी जल, जंगल, जमीन के बदले न्यायसंगत आर्थिक लाभ और बेहतर जीवन मिल पा रहा है?