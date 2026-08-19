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क्या झारखंड से छिनेगा खनन पर टैक्स लगाने का अधिकार? समझिए एमएमडीआर संशोधन 2026 का पूरा विवाद

By Pradeep singhEdited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:09 PM (IST)

केंद्र सरकार के MMDR संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी और आर्थिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार इसे अपनी वित्तीय स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर हमला मान रही है।

झारखंड के राज्‍यपाल संतोष गंगवार का गुलदस्‍ता देकर स्‍वागत करते मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन।

झारखंड के राज्‍यपाल संतोष गंगवार का गुलदस्‍ता देकर स्‍वागत करते मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन।

HighLights

  1. झारखंड सरकार MMDR संशोधन को वित्तीय स्वायत्तता पर हमला मानती है।

  2. केंद्र सरकार निवेश और खनन क्षेत्र में एकरूपता का तर्क दे रही है।

  3. राज्य का ₹1.36 लाख करोड़ बकाया रॉयल्टी विवाद फिर गरमाया।

प्रदीप सिंह, जमशेदपुर। केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) यानी एमएमडीआर (MMDR) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर खनिज समृद्ध राज्य झारखंड में सियासी और आर्थिक हलचल तेज हो गई है। 
 
झारखंड सरकार और राज्य के नीति-नियंता इसे महज खनन नियमों में एक तकनीकी बदलाव के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसके मायने राज्य की अर्थव्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों और वित्तीय स्वायत्तता से गहराई से जुड़े हुए हैं।
 
खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड के लिए यह सवाल केवल यह नहीं है कि खदानों से कितना कोयला या लोहा निकलेगा, बल्कि असल मुद्दा यह है कि राज्य की जमीन के भीतर दबे खजाने से स्थानीय आबादी के विकास के लिए कितना राजस्व मिलेगा और उस पर राज्य सरकार का कितना नियंत्रण रहेगा।
 

1. राज्य की वित्तीय सेहत पर सीधा असर

झारखंड के वर्ष 2026-27 के बजट में खनिज भूमि सेस (Mineral Land Cess) के माध्यम से लगभग 14,656 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। 
 
यदि केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन के तहत राज्यों की कर, सेस या लेवी लगाने की शक्तियों को केंद्रीय शर्तों के अधीन कर दिया जाता है, तो राज्य की वित्तीय क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा।
 
झारखंड की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कोयला, लौह अयस्क (Iron Ore), बॉक्साइट, तांबा और अन्य खनिजों से प्राप्त राजस्व पर टिकी हुई है। 
 
यदि इस राजस्व प्रवाह में रुकावट आती है या राज्य की दरें निर्धारित करने की शक्ति सीमित होती है, तो इसका सीधा असर निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़ेगा:
  •     आधारभूत संरचना: ग्रामीण व शहरी सड़कों का निर्माण, पुल-पुलिया और बुनियादी ढांचे का विस्तार।
  •     सामाजिक कल्याण योजनाएं: मंईयां सम्मान योजना, छात्रवृत्ति, पेंशन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम।
  •     खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास: खनन से सर्वाधिक प्रभावित जिलों (जैसे पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, चतरा) में पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं।


    खनिज संपदा भले ही जमीन के भीतर हो, लेकिन इसका पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक असर जमीन के ऊपर रहने वाली आबादी पर पड़ता है। ऐसे में प्रभावित लोगों के पुनर्वास और विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों की सख्त आवश्यकता होती है।

2. केंद्र का तर्क: एकरूपता, निवेश और 'इज ऑफ डूइंग बिज़नेस'

दूसरी ओर, केंद्र सरकार और नीति निर्माताओं का तर्क है कि खनन क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कराधान (Taxation) में एकरूपता बेहद जरूरी है।

केंद्र के मुख्य तर्क:

  •     लागत में कमी: पूरे देश में एक समान टैक्स और सेस ढांचा होने से खनन कंपनियों की परिचालन लागत घटेगी।
  •     निवेश को बढ़ावा: अनिश्चित और अलग-अलग राज्य करों के कारण निवेशक झिझकते हैं। एक समान व्यवस्था से पारदर्शी निवेश आएगा।
  •     उत्पादन में तेजी: राष्ट्रीय खनिज अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिससे अंततः देश की जीडीपी और औद्योगिक विकास दर में वृद्धि होगी।
हालांकि, यही वह बिंदु है जहां राष्ट्रीय आर्थिक हित और राज्य के वित्तीय अधिकार आपस में टकराते नजर आ रहे हैं।
 

3. ₹136 लाख करोड़ का रायल्टी विवाद फिर पकड़ेगा तूल

एमएमडीआर संशोधन के सामने आते ही झारखंड और केंद्र के बीच सालों पुराना बकाया रायल्टी का विवाद फिर से गहरा गया है। 
 
झारखंड सरकार लंबे समय से मांग करती रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों पर राज्य का लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
  •     राजनीतिक पृष्ठभूमि: पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए को केंद्र द्वारा झारखंड के हक की मार के रूप में पेश किया था, जिसका उसे बड़ा राजनीतिक फायदा भी मिला था।
  •     मौजूदा स्थिति: MMDR संशोधन के बाद JMM एक बार फिर इसे केंद्र के अतिक्रमण और संघीय ढांचे पर हमले के रूप में भुनाने की तैयारी में है।

4. राजनीतिक वार-पलटवार: सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष 

झामुमो का रुख: राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर डाका

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुएबोला। 
 
उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर केंद्र का प्रस्ताव राज्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, तो खनिजयुक्त भूमि पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर, सेस और लेवी को केंद्र के अधीन करने की जरूरत क्यों पड़ी?
 
भाजपा 'वन नेशन, वन टैक्स' की आड़ में गैर-भाजपा शासित राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
 
उन्होंने कहा कि खनिज सेस कोई मनमाना टैक्स नहीं है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया था।
 
इसमें स्पष्ट किया था कि खनिजयुक्त भूमि भी 'भूमि' है और संविधान की राज्य सूची (State List) के तहत राज्यों को इस पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार है। 
 
इसी संवैधानिक अधिकार के तहत झारखंड विधानसभा ने कानून बनाया था। हम झारखंड के हक के लिए हर स्तर पर कानूनी और राजनीतिक संघर्ष करेंगे।
 

भाजपा का रुख: जनता को गुमराह कर रही है राज्य सरकार

दूसरी ओर, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के दावों को खारिज करते हुए इसे भ्रम फैलाने की साजिश करार दिया:

  •     एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड सरकार जो भ्रम फैला रही है, वह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्यों का खनिज राजस्व छीनना कतई नहीं है। 
 
रायल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF), नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET), नीलामी प्रीमियम और जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी पहले की तरह यथावत रहेगी। खनन क्षेत्र से होने वाले कुल भुगतानों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सीधे राज्यों को ही मिलता है।
  •     आंकड़े गवाह हैं कि 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व करीब 354 प्रतिशत बढ़कर ₹25,206 करोड़ से सीधे ₹1,14,549 करोड़ तक पहुंच गया है। 
 
2014-15 में कुल खनिज राजस्व में राज्यों का हिस्सा मात्र 60% था, जो 2024-25 में बढ़कर 88% से अधिक हो चुका है। राज्य सरकार अपनी विफलताओं और ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह मनगढ़ंत आरोप लगा रही है।
 

असली सवाल क्या है?

एमएमडीआर संशोधन 2026 ने भारतीय संघवाद(Federalism) के सामने एक नई बहस खड़ी कर दी है। अंततः सवाल केवल यह नहीं है कि खदानों पर टैक्स कौन लगाएगा या वसूली कौन करेगा। असली सवाल यह है कि:

  •     क्या झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा की कीमत पर देश के अन्य राज्यों के विकास का आधार तो नहीं बन रहे?
  •     क्या स्थानीय आदिवासी और मूलवासी समुदायों को अपनी जल, जंगल, जमीन के बदले न्यायसंगत आर्थिक लाभ और बेहतर जीवन मिल पा रहा है?