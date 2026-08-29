होमगार्ड देखते रहे, स्वास्थ्यकर्मी आते-जाते रहे: MGM जमशेदपुर में मदद न मिलने से ऑटो में हुआ प्रसव

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और संवेदनहीनता की एक गंभीर तस्वीर सामने आई।

प्रसव पीड़ा से कराहती एक गर्भवती महिला अस्पताल के मुख्य गेट पर करीब आधे घंटे तक ऑटो (टेंपो) में तड़पती रही, लेकिन उसे आपातकालीन सहायता देने के लिए समय पर कोई स्वास्थ्यकर्मी आगे नहीं आया।

इस दौरान महिला ने टेंपो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। राहत की बात यह रही कि प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं।

जुगसलाई सीएचसी से किया गया था रेफर

जानकारी के अनुसार, जुगसलाई निवासी नेहा परवीन को शनिवार दोपहर प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन पहले जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए थे।

वहां चिकित्सकों ने खून की कमी बताते हुए उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सीएचसी से उन्हें एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण वे मजबूरी में महिला को टेंपो से एमजीएम अस्पताल लेकर रवाना हुए।

गेट पर मची चीख-पुकार, फिर भी नहीं पिघला दिल

रास्ते में ही प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो गई। अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचने के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखकर उसकी भतीजी मदद मांगने के लिए अंदर दौड़ी।

काफी देर तक जब कोई मदद नहीं मिली, तो टेंपो चालक ने भी खुद जाकर स्वास्थ्यकर्मियों को इसकी सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि वहां सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान और आने-जाने वाले स्वास्थ्यकर्मी पूरे मामले को देखते रहे।

लेकिन किसी ने महिला को तत्काल प्रसूति विभाग पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। जब तक एक नर्स मौके पर पहुंची, तब तक टेंपो में ही प्रसव हो चुका था।

आपातकालीन व्यवस्था पर खड़े हुए गंभीर सवाल

प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को अस्पताल के महिला एवं प्रसूति विभाग में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों के स्वजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया।

लोगों ने सवाल उठाया कि जुगसलाई सीएचसी से एंबुलेंस क्यों नहीं दी गई और एमजीएम के गेट पर आपातकालीन स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की तत्काल व्यवस्था क्यों नहीं थी?



उल्लेखनीय है कि एमजीएम अस्पताल में इससे पहले भी एक महिला द्वारा कार में बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आ चुका है। बार-बार दोहराई जा रही ऐसी घटनाएं अस्पताल प्रशासन की आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।