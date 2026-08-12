एमजीएम में ऑनलाइन दर्ज होगा इलाज का पूरा ब्योरा, ई-पर्ची से लेकर डिस्चार्ज तक की व्यवस्था डिजिटल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने के लिए प्रबंधन सख्त हो गया है।

अब डॉक्टरों को मरीज देखने के साथ-साथ उसके इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। बुधवार को अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संजय कुमार और अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने विभागाध्यक्षों, नर्स इंचार्ज और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट कर दिया कि अस्पताल में अब पुरानी कार्यसंस्कृति नहीं चलेगी।

मरीज की बनेगी डिजिटल आईडी और ई-पर्ची

अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का डिजिटल स्वास्थ्य पहचान (Health ID) और मरीज आईडी तैयार की जा रही है। डॉक्टर मरीज की बीमारी, लक्षण, जांच, चिकित्सकीय सलाह और दवाओं का ब्योरा सिस्टम में ऑनलाइन अपडेट करेंगे।

इसके बाद ई-पर्ची तैयार होगी। मरीज को दी गई दवा, लिखी गई जांच और उपचार की प्रगति का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में सुरक्षित रहेगा, जिससे मरीज के इलाज की पूरी हिस्ट्री एक जगह उपलब्ध रहेगी।

लापरवाही पर भड़के प्रिंसिपल, ENT विभाग से सीख लेने की सलाह

बैठक के दौरान प्रिंसिपल डॉ. संजय कुमार गायनी और सर्जरी विभाग के प्रदर्शन से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने ईएनटी (ENT) विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए अन्य विभागों को उससे सीख लेने की नसीहत दी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली से कोई भी विभाग या कर्मचारी बच नहीं सकता। इसे बोझ समझने के बजाय मरीजों को पारदर्शी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का जरिया बनाना होगा।

24 घंटे निगरानी और स्वास्थ्य सचिव को भेजी जाएगी मासिक रिपोर्ट

अस्पताल में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ई-पर्ची के गठन, दवा वितरण और जांच रिपोर्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है।

अस्पताल प्रबंधन की ओर से हर महीने इसकी प्रगति रिपोर्ट सीधे स्वास्थ्य सचिव को भेजी जाएगी। प्रिंसिपल ने चेतावनी दी है कि डिजिटल एंट्री और प्रदर्शन में लगातार पिछड़ने वाले विभागों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।