मरीज भगवान भरोसे! 12 करोड़ की कैथ Lab तैयार, पर नहीं हो रहा इलाज, MGM के हार्ट मरीज बेबस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। डिमना चौक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई अत्याधुनिक कैथ लैब भवन पिछले कई महीनों से बनकर तैयार है। मार्च 2025 तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन नवंबर बीत जाने के बाद भी यहां एक भी मरीज का उपचार नहीं हो पाया है। सरकारी फाइलों, निरीक्षणों और मीटिंगों के दौर के बीच इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले हार्ट मरीजों की सांसें थमती जा रही हैं। ठंड के मौसम हृदय रोगियों के लिए हमेशा से जोखिम भरा माना जाता है। डॉक्टरों के अनुसार ठंड में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हैं। एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में रोजाना दो से चार मरीज हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन कैथ लैब का संचालन शुरू न होने के कारण डॉक्टर मजबूरन उन्हें रांची रिम्स, कोलकाता या निजी अस्पतालों में रेफर कर देते हैं।

पैसे वाले मरीज निजी अस्पतालों में लाखों खर्च कर उपचार कराते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग अक्सर इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। कई मरीज अपनी पीडा सुनाते हुए कहते हैं क‍ि अगर एमजीएम में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा होती, तो हमारा अपना बच सकता था।





हर साल 200 से अधिक मरीज रेफर, खर्च पहुंचता दो लाख तक अस्पताल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एमजीएम से हर वर्ष कम से कम 200 गंभीर कार्डियक मरीजों को इसलिए बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल में तत्काल एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एंजियोग्राफी का सामान्य खर्च: 10–15 हजार रुपये और एंजियोप्लास्टी / बैलूनिंग में 1.5-2 लाख रुपये खर्च होते हैं।



सरकारी अस्पताल में यह उपचार उपलब्ध होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है क‍ि जब कैथ लैब की इमारत और संरचना तैयार है, तो जनता को अब तक इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा?



कई दौर के निरीक्षण और बैठकों के बावजूद कैथ लैब शुरू होने की दिशा में ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। भवन पूरी तरह बन चुका है, लेकिन मशीनों की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया अधूरी है, ऑपरेशनलाइजेशन की फाइल आगे नहीं बढ़ी है, कार्डियोलॉजिस्ट एवं अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति लंबित है।