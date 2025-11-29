मेचेदा-दीघा लोकल की देरी से भड़के Rail yatri, देशप्राण स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन
खड़गपुर में मेचेदा-दीघा लोकल ट्रेन की देरी से गुस्साए यात्रियों ने देशप्राण स्टेशन पर प्रदर्शन किया, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से समय सारिणी में सुधार की मांग की है। रेलवे अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। आद्रा डिवीजन में सबवे निर्माण के कारण कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
यात्रियों ने कहा कि वे रोजाना इस मार्ग पर अत्यधिक असुविधा झेलते हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन की ओर से कोई ठोस सुधार नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान यात्रियों ने ट्रेन की समयसारिणी सुनिश्चित करने, तकनीकी जांच और इसके परिचालन करने की मांग की।
दो साल से बिगड़ा है शेड्यूल, यात्रियों का धैर्य टूटा
आद्रा डिवीजन में सबवे निर्माण कार्य से कई ट्रेनें रद
दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में शनिवार से सबवे निर्माण कार्य शुरू होने के कारण कई ट्रेनों के परिचालन को रद या सीमित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य सुरक्षा और रेल संरचना के विस्तार के लिए आवश्यक है, इसलिए यात्रियों को कुछ दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी।
शनिवार को रद होने वाली प्रमुख ट्रेनें
18035/18036 खड़गपुर–हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस
12885/12886 शालीमार–भोझुड़ी–शालीमार एक्सप्रेस
68090/68090 आद्रा–मेदिनीपुर–आद्रा मेमू
शनिवार-रविवार को रद ट्रेनें
68105/68106 मशाग्राम–बांकुड़ा–मशाग्राम मेमू
संक्षिप्त मार्ग वाली ट्रेन
18024/18023 खड़गपुर–गोमो एक्सप्रेस, यह ट्रेन फिलहाल आद्रा के आगे नहीं जाएगी।
आगे भी कई ट्रेनें रहेंगी रद
रेलवे के अनुसार, सबवे निर्माण के अगले चरण में भी कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें शामिल हैं
68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू
68054/68053 आद्रा–बराभूम–आद्रा मेमू
63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल मेमू
इन ट्रेनों के रद रहने से कोलकाता, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, आद्रा और पुरुलिया जैसे कई प्रमुख शहरों से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
