मेचेदा-दीघा लोकल की देरी से भड़के Rail yatri, देशप्राण स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, खड़गपुुर। 68113 अप मेचेदा-दीघा लोकल ट्रेन की लगातार देरी से नाराज यात्रियों ने शनिवार को देशप्राण स्टेशन पर ट्रेन रोककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोकल ट्रेन की अनियमितता पिछले लंबे समय से यात्रियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। शनिवार को भी वही स्थिति दोहराई गई। ट्रेन के काफी देरी से आने के कारण आक्रोशित यात्रियों ने करीब एक घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे लाइन पर रेल परिचालन बाधित हो गया।

यात्रियों ने कहा कि वे रोजाना इस मार्ग पर अत्यधिक असुविधा झेलते हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन की ओर से कोई ठोस सुधार नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान यात्रियों ने ट्रेन की समयसारिणी सुनिश्चित करने, तकनीकी जांच और इसके परिचालन करने की मांग की।





विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो साल से बिगड़ा है शेड्यूल, यात्रियों का धैर्य टूटा पांशकुड़ा-दीघा-हल्दिया डेली पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सरोज धारा ने बताया कि यात्रियों की ओर से रेलवे को बार-बार लिखित शिकायतें की गईं, लेकिन दो वर्ष से समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मेचेदा-दीघा लोकल रूट पर यात्रियों की जीवनरेखा है, लेकिन इसकी अनियमितता ने सभी को परेशान कर रखा है। प्रदर्शन के बाद पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से कदम उठाए जाएंगे। आश्वासन मिलने के बाद एक घंटे बाद यात्री पटरियों से हटे और रेल परिचालन सामान्य हुआ। बावजूद इसके, यात्रियों में नाराजगी कम नहीं हुई है। उनका कहना है कि यदि रेलवे ने जल्द स्थिति में सुधार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आद्रा डिवीजन में सबवे निर्माण कार्य से कई ट्रेनें रद दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में शनिवार से सबवे निर्माण कार्य शुरू होने के कारण कई ट्रेनों के परिचालन को रद या सीमित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य सुरक्षा और रेल संरचना के विस्तार के लिए आवश्यक है, इसलिए यात्रियों को कुछ दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी।