सांसद मर्डर केस का बड़ा राजदार गिरफ्तार: रंजीत के साथ बाघुडिया मैदान में मौजूद था मदन, नक्सलियों को सुरक्षित निकालने की थी जिम्मेदारी
सरायकेला-खरसावां से गिरफ्तार 15 लाख के इनामी माओवादी मदन महतो ने झामुमो सांसद सुनील महतो हत्याकांड के कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। ...और पढ़ें
HighLights
गिरफ्तार माओवादी मदन महतो ने किए बड़े खुलासे।
सांसद सुनील महतो हत्याकांड में थी सक्रिय भूमिका।
नक्सलियों को घटनास्थल से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी।
माओवादियों को मैदान तक पहुंचाने की थी जिम्मेदारी
जांच एजेंसियों के लिए अहम कड़ी साबित होगी गिरफ्तारी
मामले की जांच में यह भी सामने आया कि राहुल उर्फ रंजीत पाल और उसकी पत्नी ने 25 जनवरी 2017 को पश्चिम बंगाल पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जबकि इस हत्याकांड की अन्य आरोपित माओवादी शकुंतला ने भी कोलकाता में आत्मसमर्पण किया है।
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