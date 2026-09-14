₹1करोड़ के इनामी माओवादी आकाश ने छोड़ी जंगल की राह: खराब स्वास्थ्य और दबाव में दस्ता किया भंग

जासं, जमशेदपुर। जिस जंगल में ढाई दशक तक एक करोड़ रुपये का इनामी माओवादी असीम मंडल उर्फ 'आकाश' सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा, अब उसी जंगल से उसने दूरी बना ली है।

खराब स्वास्थ्य और सुरक्षा बलों के बढ़ते लगातार दबाव के बीच आकाश ने सीपीआई (माओवादी) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के अपने सशस्त्र दस्ते को भंग कर दिया है और उसकी कमान छोड़ दी है।

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, अगस्त के मध्य में वह दलमा रेंज के जंगलों से सामान्य कपड़ों में बाहर निकला और फिलहाल किसी शहर में शरण लिए हुए है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा एजेंसियां उसकी हर गतिविधि पर बारीक नजर बनाए हुए हैं।

साथियों के आत्मसमर्पण और मौतों से बढ़ा दबाव

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बीते कुछ समय में दस्ते के प्रमुख सदस्यों की गिरफ्तारी, मुठभेड़ों में हुई मौतों और लगातार हुए आत्मसमर्पण के कारण आकाश पर संगठनात्मक व सुरक्षात्मक दबाव काफी बढ़ गया था।

आकाश के बेहद करीबी माने जाने वाले रामदास मार्डी उर्फ सचिन, उसकी पत्नी मीता उर्फ नयनतारा और मदन महतो की पत्नी गौरी उर्फ बुलू के आत्मसमर्पण से सुरक्षा एजेंसियों को माओवादी नेटवर्क की सटीक जानकारियां मिलीं।

इससे संगठन के नेटवर्क पर शिकंजा कस गया। आखिरकार जंगल छोड़ने से पहले आकाश ने अपने बचे हुए साथियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी और दस्ते को औपचारिक रूप से भंग कर दिया।

किशनजी के बाद संभाली थी कमान

आकाश का माओवादी आंदोलन से जुड़ाव 1980 के दशक में उसके कॉलेज के दिनों से माना जाता है। वर्ष 2011 में शीर्ष माओवादी नेता किशनजी की मुठभेड़ में मौत के बाद आकाश को पश्चिम बंगाल का चौथा राज्य सचिव बनाया गया था।



