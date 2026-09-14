₹1करोड़ के इनामी माओवादी आकाश ने छोड़ी जंगल की राह: खराब स्वास्थ्य और दबाव में दस्ता किया भंग
एक करोड़ के इनामी माओवादी आकाश ने खराब स्वास्थ्य और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण जंगल छोड़ दिया ...और पढ़ें
HighLights
एक करोड़ के इनामी माओवादी आकाश ने जंगल छोड़ा।
खराब स्वास्थ्य और सुरक्षा बलों के दबाव में दस्ता भंग।
सुरक्षा एजेंसियां आकाश की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं।
साथियों के आत्मसमर्पण और मौतों से बढ़ा दबाव
किशनजी के बाद संभाली थी कमान
आकाश का माओवादी आंदोलन से जुड़ाव 1980 के दशक में उसके कॉलेज के दिनों से माना जाता है। वर्ष 2011 में शीर्ष माओवादी नेता किशनजी की मुठभेड़ में मौत के बाद आकाश को पश्चिम बंगाल का चौथा राज्य सचिव बनाया गया था।
दलमा में दो हथियाबंद सदस्यों के छिपे होने की सूचना
हालांकि, आकाश के जंगल छोड़ने के बावजूद झारखंड-बंगाल सीमा से सटे दलमा के जंगलों में दो माओवादी सदस्यों के हथियारों के साथ छिपे होने की खबर है। इनमें मंगल सिंह सरदार और उसकी पत्नी मिताली मुर्मू के नाम सामने आए हैं।
सुरक्षा एजेंसियां अब आकाश के अगले कदम पर पैनी नजर रख रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है या फिर संगठन के लिए किसी नई रणनीति पर काम कर रहा है।