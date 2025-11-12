WEATHER : ला-नीना का असर : तेजी से गिरा तापमान, जमशेदपुर में 12.4 पहुंचा पारा, नवंबर में महसूस हुई जनवरी जैसी ठंड
ला-नीना के प्रभाव के कारण जमशेदपुर में तापमान तेजी से गिर गया है। पारा 12.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से नवंबर में ही जनवरी जैसी ठंड महसूस हो रही है। लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं।
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार सर्दी लंबी चलेगी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो इस वर्ष ठंड की तीव्रता का प्रमुख कारण ला-नीना है। यह एक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के तापमान में गिरावट आती है। इससे उत्तरी और मध्य भारत में ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं।
कोहरे से घटेगी दृश्यता, बढ़ेगा खतरा
जमशेदपुर में सुबह और शाम के समय अब कोहरा छाने लगा है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों में दृश्यता घटकर 200 मीटर तक रह सकती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। वाहन चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने, धीरे वाहन चलाने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर से जनवरी के बीच जमशेदपुर समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। झारखंड के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका असर दिखाई देगा।
बढ़ेगी बीमारियों की चुनौती
एमजीएम मेडिकल कॉलेज और शहर के अन्य अस्पतालों को पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हीटर, कंबल और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को परेशानी न हो।
फरवरी तक रहेगा ठंड का असर
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार ठंड नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक खिंच सकती है। हालांकि ला-नीना की स्थिति कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसका असर तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं की तीव्रता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। शहरवासियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें और बच्चों को ठंड से बचाने के उपाय करें।
अगले छह दिनों का संभावित तापमान (°से.)
तिथि न्यूनतम अधिकतम
13 नवंबर 12.0 28.0
14 नवंबर 11.0 28.0
15 नवंबर 11.0 28.0
16 नवंबर 12.0 28.0
17 नवंबर 12.0 28.0
18 नवंबर 12.0 28.0
