KU UG Admission 2026: चांसलर पोर्टल के पंजीकृत छात्रों के लिए 5 सितंबर तक बढ़ी नामांकन की तिथि

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान विश्वविद्यालय (केयू) के अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक (UG) सत्र 2026-30 में रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

अब योग्य विद्यार्थी 5 सितंबर 2026 तक सेमेस्टर-1 की खाली पड़ी सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार और विश्वविद्यालय के निर्देशों के आलोक में छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के अनुसार, दाखिले का यह चौथा मौका केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने चांसलर पोर्टल के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया था।

लेकिन किसी कारणवश अब तक उनका नामांकन नहीं हो पाया है। छात्र केवल उसी विषय में प्रवेश पा सकेंगे, जिसके लिए उन्होंने पोर्टल पर मूल आवेदन जमा किया था।

सीटों का विषयवार समायोजन और निर्देश

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं: