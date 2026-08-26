KU UG Admission 2026: चांसलर पोर्टल के पंजीकृत छात्रों के लिए 5 सितंबर तक बढ़ी नामांकन की तिथि
कोल्हान विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक सत्र 2026-30 में रिक्त सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह मौका केवल उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने चांसलर पोर्टल पर पहले आवेदन किया था।
HighLights
स्नातक नामांकन की अंतिम तिथि 5 सितंबर तक बढ़ी।
केवल चांसलर पोर्टल पर पूर्व आवेदकों को मौका।
सीटें खाली रहने के कारण विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान विश्वविद्यालय (केयू) के अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक (UG) सत्र 2026-30 में रिक्त सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
अब योग्य विद्यार्थी 5 सितंबर 2026 तक सेमेस्टर-1 की खाली पड़ी सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार और विश्वविद्यालय के निर्देशों के आलोक में छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, दाखिले का यह चौथा मौका केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने चांसलर पोर्टल के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया था।
लेकिन किसी कारणवश अब तक उनका नामांकन नहीं हो पाया है। छात्र केवल उसी विषय में प्रवेश पा सकेंगे, जिसके लिए उन्होंने पोर्टल पर मूल आवेदन जमा किया था।
सीटों का विषयवार समायोजन और निर्देश
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
- वार्षिक क्षमता का समायोजन: सरकार द्वारा निर्धारित कुल वार्षिक सीट क्षमता को यथावत रखते हुए कॉलेज आवश्यकतानुसार विषयवार रिक्त सीटों का समायोजन करें, ताकि उपलब्ध सीटों पर अधिक से अधिक योग्य छात्रों का दाखिला सुनिश्चित किया जा सके।
- पारदर्शिता और सूचना: विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे रिक्त सीटों का विवरण और नामांकन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी अपने नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
नामांकन में 25% तक की गिरावट
उल्लेखनीय है कि इस सत्र में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 से 25 प्रतिशत कम दाखिले हुए हैं। कई कॉलेजों में स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत पर भी नामांकन नहीं हो पाया है।
प्रक्रिया शुरू हुए दो महीने बीत जाने के बाद भी सीटें खाली रहने के कारण विश्वविद्यालय को लगातार तिथि का विस्तार करना पड़ रहा है।