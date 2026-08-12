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    ग्लोबल लीडर बनेंगे स्टील सिटी के बच्चे: यूनेस्को से जुड़ा जमशेदपुर का केपीएस कदमा

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:40 PM (IST)

    केपीएस कदमा, जमशेदपुर, यूनेस्को एसोसिएट स्कूल्स नेटवर्क (ASPnet) में शामिल होने वाला झारखंड का पहला स्कूल बन गया है। यह उपलब्धि छात्रों को वैश्विक नाग ...और पढ़ें

    बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्कूल के निदेशक शरत चंद्रन ने जानकारी साझा की।

    बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्कूल के निदेशक शरत चंद्रन ने जानकारी साझा की।

    HighLights

    1. केपीएस कदमा यूनेस्को ASPnet में शामिल होने वाला पहला झारखंडी स्कूल।

    2. छात्रों को वैश्विक नागरिकता, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर।

    3. यह उपलब्धि स्कूल के 7Cs मॉडल के सिद्धांतों का परिणाम है।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। केरला पब्लिक स्कूल (केपीएस) कदमा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्कूल को यूनेस्को एसोसिएट स्कूल्स नेटवर्क (ASPnet) की सदस्यता का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। 
     
    इसके साथ ही केपीएस कदमा इस प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क से जुड़ने वाला झारखंड का पहला और एकमात्र स्कूल बन गया है।
     

    2023 से जारी प्रयासों को मिली सफलता

    स्कूल प्रशासन वर्ष 2023 से इस दिशा में निरंतर प्रयासरत था। कई चरणों की कठिन प्रक्रियाओं और वैश्विक मंचों पर ऑनलाइन कार्यक्रमों के सफल आयोजन के बाद मार्च 2026 में स्कूल ने यह मुकाम हासिल किया। 
     
    बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्कूल के निदेशक शरत चंद्रन ने इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। इस अवसर पर शैक्षणिक निदेशक लक्ष्मी शरत, शांता वैद्यनाथन, प्रिंसिपल शर्मिला मुखर्जी, मनमोहन सिंह और राघवन सोमनाथ उपस्थित थे।
     

    सेवेन सी मॉडल से मिली कामयाबी

    निदेशक शरत चंद्रन ने बताया कि यह सफलता सेवेन सी (7Cs) के सिद्धांत का पालन करने से संभव हुई है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

    •     चरित्र (Character)
    •     नागरिकता (Citizenship)
    •     संचार कौशल (Communication Skill)
    •     सहयोग (Collaboration)
    •     रचनात्मकता (Creativity)
    •     कंप्यूटर साक्षरता (Computer Literacy)
    •     क्रिटिकल थिंकिंग (Critical Thinking)


    उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और देश-विदेश के विद्यार्थियों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना है।

    वैश्विक स्तर पर नेटवर्क का प्रभाव

    यूनेस्को का यह नेटवर्क दुनियाभर में शांति, मानवाधिकार, सतत विकास और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
     
    वर्तमान में विश्वभर के 10,000 से अधिक स्कूल इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनमें से भारत के केवल 81 स्कूल इसमें शामिल हैं। 
     
    अब केपीएस कदमा के जुड़ने से यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिकता, पर्यावरण संरक्षण और नवीन शिक्षण पद्धतियों से जुड़ने का सीधा अवसर मिलेगा।