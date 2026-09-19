कागज-कलम और शिकायत पेटी का जमाना खत्म: KPS के वेब ऐप से झंझटमुक्त हुए जमशेदपुर के अभिभावक
केरल पब्लिक स्कूल (KPS) जमशेदपुर ने अभिभावकों के लिए `kpsparentsvoice.com` नामक एक विशेष वेब ऐप लॉन्च किया है।
HighLights
KPS ने अभिभावकों के लिए `kpsparentsvoice.com` वेब ऐप लॉन्च किया।
अभिभावक घर बैठे शिकायतें, सुझाव और प्रतिक्रियाएं दर्ज करा सकेंगे।
प्रत्येक शिकायत के लिए टिकट आईडी और ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
घर बैठे दर्ज करा सकेंगे सुझाव व शिकायतें
पूर्व में विद्यालय के अंदरूनी गलियारों में रखी सुझाव पेटियों को रजी नौशाद की पहल पर बाहरी फीस जमा क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था।
अब इसी प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाते हुए डिजिटल रूप दिया गया है। इस वेब ऐप के जरिए अभिभावक मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे अपने सुझाव और चिंताएं साझा कर सकेंगे।
- विशिष्ट संदर्भ संख्या (Ticket ID): प्रत्येक दर्ज सुझाव के लिए एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
- ट्रैकिंग सुविधा: इसके जरिए अभिभावक अपनी शिकायत पर हो रही कार्रवाई की प्रगति (Status) देख सकेंगे।
- त्वरित कार्रवाई: दर्ज मामलों को सीधे संबंधित विद्यालय प्रशासन को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
विश्वास, सहयोग और समाधान का डिजिटल मंच: शरत चंद्रन
KPS स्कूल्स के निदेशक शरत चंद्रन ने कहा कि विद्यालय 21वीं सदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अभिभावकों को पारंपरिक सुझाव पेटियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।