कोल्हान विवि की Ranking सुधार पर फोकस; कुलपति ने कहा- रिकॉर्ड मजबूत करें, गुणवत्ता बढ़ाएं
कोल्हान विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग सुधारने पर ध्यान दे रहा है। कुलपति ने अधिकारियों से रिकॉर्ड मजबूत करने और गुणवत्ता बढ़ाने को कहा है। NAAC से अच्छी ग्रेडिंग पाने के लिए गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय को अनुसंधान और प्रकाशन पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कुलपति ने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय 16 वर्ष पूरे कर चुका है। उत्कृष्ट ग्रेड के लिए विश्वविद्यालय को शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान और प्रशासनिक दक्षता के हर स्तर पर काम करना होगा।
कुलपति ने कहा कि नैक और एनआइआरएफ दोनों ही मूल्यांकन प्रणालियों में सबसे मजबूत हथियार दस्तावेज होते हैं। इसलिए हर विभागाध्यक्ष, डीन और पदाधिकारी से अपेक्षा है कि वे अपनी कार्य-योजना तुरंत तैयार करें।
उन्होंने हाल ही में आयोजित दीक्षा समारोह की सफलता के लिए समस्त टीम को बधाई दी और कहा कि समारोह से जुड़े दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाए।
आइक्यूएसी निदेशक ने सामने रखा विस्तृत खाका
कार्यशाला के दूसरे चरण में आइक्यूएसी निदेशक डॉ. रंजीत कुमार कर्ण ने विश्वविद्यालय में अब तक हुए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने नैक के तृतीय साइकिल के लिए तैयार किए गए विस्तृत ब्लूप्रिंट को साझा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय ने कई बिंदुओं पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की है।
उन्होंने आगे की योजनाओं को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर बल दिया, ताकि सभी मापदंडों को समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इसके बाद कार्यशाला में नैक के मुख्य सात मापदंडों पर केंद्रित विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।
कार्यशाला के अंत में कुलपति ने कहा कि यह आयोजन विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट नैक ग्रेड और बेहतर एनआइआरएफ रैंकिंग प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिलहाल विश्वविद्यालय के पास बी ग्रेड है, जिसे आगामी सत्र में बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
