कोल्हान में SIR का असर: 20 हजार प्रमाण पत्र अटके, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित हो रहे छात्र
कोल्हान प्रमंडल में जाति, आय, आवासीय सहित लगभग 20 हजार प्रमाण पत्र लंबित होने से छात्रों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
HighLights
छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन बाधित।
ई-कल्याण छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर।
-जमशेदपुर में जन्म, जाति, आय प्रमाण पत्र के निस्तारण की गति एसआइआर के कारण धीमी है। धीरे-धीरे कार्य हो रहा है। निर्धारित टाइम फ्रेम में प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना संभव फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इस कारण इन्हें जारी करने में विलंब हो रहा है।
अर्णब मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम।
चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जाति, आय, आवासीय तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के लंबित रहने से छात्र-छात्राओं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से ई-कल्याण छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित हो सकते हैं।
मधुश्री महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष, सरायकेला-खरसावां।