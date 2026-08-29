ओडिशा के डैमों से 104 क्यूमेक पानी छोड़े जाने से खतरे के निशान से ऊपर बही खरकई; स्वर्णरेखा का जलस्तर भी चढ़ा
ओडिशा में भारी बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने के कारण जमशेदपुर में खरकई नदी खतरे के निशान से ...और पढ़ें
HighLights
खरकई नदी जमशेदपुर में खतरे के निशान से 75 सेमी ऊपर।
ओडिशा के डैमों से कुल 104 क्यूमेक पानी छोड़ा गया।
प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पड़ोसी राज्य ओडिशा में हो रही मूसलाधार बारिश और वहां स्थित डैमों से छोड़े जा रहे पानी के कारण जमशेदपुर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है।
शनिवार शाम खरकई नदी खतरे के निशान को पार कर गई। आदित्यपुर पुल के पास खरकई का जलस्तर 129.75 मीटर दर्ज किया गया, जबकि यहां खतरे का निशान 129.00 मीटर निर्धारित है।
नदी फिलहाल खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे बागबेड़ा सहित निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।
प्रशासन अलर्ट मोड पर, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
नदी में उफान और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जमशेदपुर के उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।
जमशेदपुर सीओ मनोज कुमार और जुगसलाई नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार को तटीय बस्तियों में लगातार गश्त करने, स्थिति की निगरानी करने और स्थानीय निवासियों को सतर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डैमों से छोड़ा गया 104 क्यूमेक पानी
अधिकारियों के अनुसार ओडिशा के मयूरभंज जिले में भारी बारिश के बाद ब्यांगबिल और खरकई डैम के दो-दो स्पिलवे गेट (करीब 0.30 मीटर तक) खोले गए हैं।
खरकई डैम से 57.642 क्यूमेक और ब्यांगबिल डैम से 46.562 क्यूमेक यानी कुल 104.204 क्यूमेक पानी नदी में छोड़ा गया। लगभग 70-80 किमी की दूरी तय कर यह पानी शनिवार सुबह जमशेदपुर पहुंचा, जिसके बाद नदियों का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया।
स्वर्णरेखा भी उफान पर, खतरे के निशान के करीब
इधर, स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़कर 119.70 मीटर पहुंच गया है, जबकि इसका खतरे का निशान 121.50 मीटर है। हालांकि स्वर्णरेखा फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है।
लेकिन बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है।
नदी किनारे न जाने की अपील
जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में मुनादी कराकर आम जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा के लिहाज से नदी तटों के पास जाने से बचें। बच्चों और मवेशियों को पानी से दूर रखें।
जलस्तर में अचानक कोई बड़ा बदलाव दिखने पर तुरंत स्थानीय नियंत्रण कक्ष या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में स्थानांतरित किया जा सके।