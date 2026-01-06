Language
    शार्ट सर्किट से खड़गपुर के शोभापुर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की तत्परता से काबू

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:55 PM (IST)

    पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर लोकल थाना क्षेत्र के शोभापुर में एक स्क्रैप गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। शार्ट सर्किट को आग का प्राथमिक कारण बताया जा ...और पढ़ें

    सोमवार की देर रात शोभापुर में स्क्रैप गोदाम में लगी आग पर काबू करने का प्रयास करते लोग।

    जागरण संवाददाता, खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर लोकल थाना अंतर्गत कलाईकुंडा क्षेत्र के शोभापुर में सोमवार देर रात स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। 
     
    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आग लगने का प्राथमिक कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने खड़गपुर दमकल विभाग को जानकारी दी। 
     
    हालांकि, दमकल केंद्र की दूरी अधिक होने के कारण आग के और फैलने की आशंका बनी हुई थी। इसी बीच पश्चिम मेदिनीपुर जिला आईएनटीटीयूसी के अध्यक्ष गोपाल खाटुआ ने त्वरित पहल करते हुए रेशमी ग्रुप के निदेशक अभिजीत चौधुरी उर्फ भास्कर तथा समूह के कानूनी प्रमुख तापस नाथ को इसकी सूचना दी। 
     
    सूचना मिलते ही रेशमी ग्रुप की दो बड़ी दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। स्क्रैप और परित्यक्त ड्रम जैसी ज्वलनशील सामग्रियों के कारण आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 
     
    स्थानीय लोगों ने बताया कि गोदाम के आसपास घनी आबादी है। यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता तो स्थिति भयावह हो सकती थी।
     
    जिला आईएनटीटीयूसी नेताओं के अनुसार, यह स्क्रैप गोदाम स्थानीय निवासी शेख मोंटू का है, जहां ड्रम और अन्य स्क्रैप सामग्री जमा रहती थी। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 
     
    पुलिस और संबंधित विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया आग शार्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है।