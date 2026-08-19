JPSC सहायक प्राध्यापक भर्ती 2018: मेरिट लिस्ट में अंक गायब, कोल्हान विवि की 85 नियुक्तियों पर गहराया विवाद

जासं, जमशेदपुर। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच वर्ष 2018 की सहायक प्राध्यापक भर्ती एक बार फिर विवादों के घेरे में है।

विज्ञापन जारी होने के करीब आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ चुनिंदा विषयों में नियुक्तियां कर दी गईं।

जबकि कई प्रमुख विषयों की प्रक्रिया अब तक लंबित है या उन्हें रद कर दिया गया है। इससे आयोग की कार्यप्रणाली, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

वर्तमान में जेपीएससी की अन्य परीक्षाओं व नियुक्तियों में भी गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में आठ वर्ष पुरानी इस भर्ती प्रक्रिया की अनिश्चित स्थिति ने अभ्यर्थियों के संदेह को और बढ़ा दिया है।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिन विषयों में लेन-देन की स्थिति अनुकूल रही, उनके परिणाम जारी कर दिए गए, जबकि अन्य विषयों के नतीजों को अधर में लटका दिया गया।

हालांकि, इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जब अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट के आधिकारिक अंक सार्वजनिक करने की मांग की, तो आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक संदेहास्पद हो गई है।

साक्षात्कार और अंक प्रदर्शन पर उठे गंभीर सवाल

अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल साक्षात्कार आधारित चयन प्रणाली को लेकर है। परिणाम जारी करते समय न तो चयनित उम्मीदवारों के प्राप्तांक सार्वजनिक किए गए और न ही चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों को उनके प्राप्त अंक दर्शाए गए।

आयोग ने पूर्व में एक सूचना जारी कर अभ्यर्थियों को जेपीएससी के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए अंक देखने का निर्देश दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि वह लिंक कभी सक्रिय ही नहीं हुआ।

अभ्यर्थी डॉ. राकेश पांडे ने बताया कि इस संबंध में जेपीएससी को लिखित शिकायत भेजी गई, परंतु कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

डॉ. पांडे के अनुसार, चयन सूची के साथ प्राप्तांकों को सार्वजनिक न करना सीधे तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली और अपारदर्शिता की ओर संकेत करता है।

इसी प्रकार भूगोल विषय की अभ्यर्थी प्रीति सोनकर का कहना है कि उन्होंने और कई अन्य अभ्यर्थियों ने निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं आवश्यक योग्यताएं पूरी की थीं, इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ।

प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध न होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि चयन का आधार क्या था और योग्य अभ्यर्थियों को किस कारण से बाहर रखा गया।

वर्ष 2020 से चरणबद्ध तरीके से जारी हुए परिणाम

सहायक प्राध्यापक भर्ती के तहत अलग-अलग वर्षों में विषयवार परिणाम जारी किए गए:

वर्ष 2020: बैकलाग और नियमित पदों के तहत बॉटनी एवं बांग्ला विषय के परिणाम जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की गई।

बैकलाग और नियमित पदों के तहत बॉटनी एवं बांग्ला विषय के परिणाम जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की गई। वर्ष 2022: भूगोल, भौतिकी, जियोलॉजी, म्यूजिक तथा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं (मुंडारी, खड़िया और कुड़माली) के परिणाम घोषित किए गए।

भूगोल, भौतिकी, जियोलॉजी, म्यूजिक तथा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं (मुंडारी, और के परिणाम घोषित किए गए। वर्ष 2023: दर्शनशास्त्र, इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी, खोरठा, नागपुरी और पंचपरगनिया विषयों के परिणाम जारी किए गए।

कई प्रमुख विषयों का भविष्य अब भी अधर में अभ्यर्थियों के अनुसार, कई मुख्य विषयों की स्थिति आज भी अस्पष्ट बनी हुई है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

राजनीति विज्ञान (Political Science)

हिंदी (Hindi)

अंग्रेजी (English)

गणित (Mathematics)

रसायन शास्त्र (Chemistry)

प्राणीशास्त्र (Zoology)

उर्दू (Urdu)

अर्थशास्त्र (Economics)

इन विषयों में प्रक्रिया के अनिश्चितकाल के लिए लंबित रहने या रद्द किए जाने से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है।