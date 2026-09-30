Asian Games 2026: जमशेदपुर की जोगा पूर्ति ने रचा इतिहास, 7.28 सेकंड में 15 मीटर दीवार चढ़कर बनाया National Record

जासंं, जमशेदपुर। जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में जमशेदपुर की एथलीट जोगा पूर्ति ने महिला स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर इतिहास रच दिया है।

उन्होंने मंगलवार को मात्र 7.28 सेकंड में 15 मीटर की वर्टिकल दीवार फतह कर नौवां स्थान हासिल किया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (टीएसएएफ) की खिलाड़ी जोगा अपने पहले ही एशियन गेम्स में शानदार लय में नजर आ रही हैं। पोर्टमेस्से नागोया एग्जीबिशन हॉल में आयोजित क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 17 अंतरराष्ट्रीय क्लाइंबर्स के बीच मुकाबला हुआ।

स्पीड क्लाइंबिंग में दो खिलाड़ियों के बीच 15 मीटर ऊंची दीवार पर शीर्ष तक पहुंचने की सीधी रेस होती है। भारत को एशियन गेम्स में अब तक इस खेल में कोई पदक नहीं मिला है।

ऐसे में जोगा का यह प्रदर्शन देश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। बुधवार को होने वाले नॉकआउट मुकाबले में जोगा का सामना दुनिया की दिग्गजों से होगा, जो छह सेकंड के करीब का समय निकाल रही हैं।

पुरुषों की स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में भारत के 28 वर्षीय दीपू मल्लेश भी चुनौती पेश कर रहे हैं, जिनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी बुधवार को खेला जाएगा।

क्वालिफिकेशन राउंड के टॉप-10 खिलाड़ी और समय