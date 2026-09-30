Asian Games 2026: जमशेदपुर की जोगा पूर्ति ने रचा इतिहास, 7.28 सेकंड में 15 मीटर दीवार चढ़कर बनाया National Record
जमशेदपुर की एथलीट जोगा पूर्ति ने जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में महिला स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में ...और पढ़ें
HighLights
जोगा पूर्ति ने स्पीड क्लाइंबिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।
नागोया में 20वें एशियन गेम्स में यह उपलब्धि हासिल की।
15 मीटर की दीवार 7.28 सेकंड में चढ़कर क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं।
जासंं, जमशेदपुर। जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में जमशेदपुर की एथलीट जोगा पूर्ति ने महिला स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर इतिहास रच दिया है।
उन्होंने मंगलवार को मात्र 7.28 सेकंड में 15 मीटर की वर्टिकल दीवार फतह कर नौवां स्थान हासिल किया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (टीएसएएफ) की खिलाड़ी जोगा अपने पहले ही एशियन गेम्स में शानदार लय में नजर आ रही हैं। पोर्टमेस्से नागोया एग्जीबिशन हॉल में आयोजित क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 17 अंतरराष्ट्रीय क्लाइंबर्स के बीच मुकाबला हुआ।
स्पीड क्लाइंबिंग में दो खिलाड़ियों के बीच 15 मीटर ऊंची दीवार पर शीर्ष तक पहुंचने की सीधी रेस होती है। भारत को एशियन गेम्स में अब तक इस खेल में कोई पदक नहीं मिला है।
ऐसे में जोगा का यह प्रदर्शन देश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। बुधवार को होने वाले नॉकआउट मुकाबले में जोगा का सामना दुनिया की दिग्गजों से होगा, जो छह सेकंड के करीब का समय निकाल रही हैं।
पुरुषों की स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में भारत के 28 वर्षीय दीपू मल्लेश भी चुनौती पेश कर रहे हैं, जिनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी बुधवार को खेला जाएगा।
क्वालिफिकेशन राउंड के टॉप-10 खिलाड़ी और समय
- लिजुआन डेंग (चीन) - 6.23 सेकंड
- जिमिन जियोंग (दक्षिण कोरिया) - 6.25 सेकंड
- देसाक मेड रीता (इंडोनेशिया) - 6.32 सेकंड
- याफेई झोउ (चीन) - 6.54 सेकंड
- राजियाह सल्सबिल्लाह (इंडोनेशिया) - 6.58 सेकंड
- नुरुल इक़ामह (इंडोनेशिया) - 6.70 सेकंड
- कारिन हयाशी (जापान) - 6.85 सेकंड
- एसेल मार्लेनोवा (कजाकिस्तान) - 7.02 सेकंड
- जोगा पूर्ति (भारत) - 7.28 सेकंड (नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड)
- मह्या दाराबियन (ईरान) - 7.50 सेकंड