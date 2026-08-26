खनिज कानून में संशोधन के खिलाफ JMM का हल्लाबोल: 7 सितंबर को तीर-धनुष के साथ प्रखंडों पर गूंजेगा विरोध
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पूर्वी सिंहभूम ने खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम-2026 के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तय की है। 31 अगस्त तक जनजागरण अभियान चलेगा।
HighLights
JMM ने खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम का विरोध किया।
31 अगस्त तक बूथ स्तर पर जनजागरण अभियान चलेगा।
7 सितंबर को प्रखंड कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन होगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की बैठक बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस बैठक में केंद्रीय कार्यसमिति के निर्देशानुसार, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम-2026 के विरोध में प्रस्तावित आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई।
झामुमो ने अधिनियम के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए 31 अगस्त तक बूथ स्तर पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
इसके पश्चात, आगामी 7 सितंबर को जिले के सभी 11 प्रखंड कार्यालयों और चार अधिसूचित नगर प्राधिकरणों (NAAC) में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
आंदोलन को ऐतिहासिक और प्रभावशाली बनाने के लिए पार्टी ने सभी प्रखंड, पंचायत, नगर व शाखा समितियों के बीच समन्वय स्थापित किया है। कार्यकर्ताओं को पारंपरिक वेशभूषा तथा तीर-धनुष जैसे पारंपरिक प्रतीकों के साथ उपस्थित होने का आह्वान किया गया है।
इस विरोध प्रदर्शन में महिला नेत्रियों, झारखंड आंदोलनकारियों, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और समान विचारधारा वाले संगठनों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने सांगठनिक तैयारियों का जायजा लिया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
केंद्रीय व जिला पदाधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी, पूर्व सांसद सुमन महतो, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जिला सचिव रतन महतो समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।