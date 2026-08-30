झारखंड में त्रिकोणीय हो सकती है आदिवासी राजनीति: परिसीमन के मुद्दे ने तय की 2029 के सियासी संग्राम की पटकथा

प्रदीप सिंह, जमशेदपुर। झारखंड में परिसीमन के मुद्दे पर आदिवासी समुदाय का हालिया बड़ा जुटान सिर्फ परिसीमन की आशंकाओं तक सीमित राजनीतिक घटनाक्रम नहीं माना जा रहा है।

रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की की अगुवाई में जुटी भारी भीड़ ने राज्य के सियासी गलियारों में एक नया और दूरगामी संदेश दिया है।

इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अब झारखंड में आदिवासी राजनीति के उस बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की तैयारी कर रही है।

जिसे लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन मानता रहा है? झारखंड में सत्ता की राजनीति का सबसे बड़ा आधार आदिवासी मतदाता हैं।

राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सुरक्षित हैं। ऐसे में आदिवासी हितों और अस्तित्व से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व और जनसमर्थन का ऐसा प्रदर्शन आने वाले चुनावी समीकरणों की दिशा तय करता है।

परिसीमन की आशंका और कांग्रेस की सक्रियता

परिसीमन को लेकर आदिवासी समुदाय के भीतर यह गहरी आशंका है कि जनसंख्या के बदलते स्वरूप और डेमोग्राफिक बदलावों का सीधा असर भविष्य में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है।

यही आशंका अब राज्य के मुख्य राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन रही है। बंधु तिर्की द्वारा आयोजित मोरहाबादी का जुटान इसी बहस को एक व्यापक राजनीतिक मंच देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, इस जुटान के साथ सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस की यह सक्रियता केवल इस तात्कालिक मुद्दे तक ही सीमित रहेगी, या फिर पार्टी आने वाले वर्षों में राज्य के भीतर आदिवासी नेतृत्व और वोट बैंक पर अपनी स्वतंत्र व मजबूत दावेदारी पेश करेगी?

झामुमो के एकाधिकार को चुनौती और गठबंधन का धर्म

कांग्रेस लंबे समय से राज्य में झामुमो की मुख्य सहयोगी रही है और मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में भी दोनों दल बराबर के साझेदार हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति का व्यावहारिक सच यह है कि इसमें सहयोग और चुनावी प्रतिस्पर्धा साथ-साथ चलते हैं।





झामुमो की पूरी राजनीति का केंद्रीय आधार आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और अलग झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत रही है। हेमंत सोरेन ने इस आधार को और अधिक धार दी है। ऐसे में यदि कांग्रेस आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना कैडर, संगठन और नेतृत्व आक्रामक तरीके से बढ़ाती है, तो 2029 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछते ही सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के नेतृत्व तक कई तीखे सवाल उठना स्वाभाविक है। भाजपा की सतर्क नजरें मोरहाबादी का यह शक्ति प्रदर्शन मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए भी बड़ा संकेत है। आदिवासी राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो फिलहाल भाजपा के पास इस क्षेत्र में खोने के लिए कम और पाने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि 28 सुरक्षित एसटी सीटों में से उसके पास वर्तमान में बेहद सीमित प्रतिनिधित्व है।



