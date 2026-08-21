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एसपी के सीने पर तान दी थी लोडेड AK-47, बाल-बाल बचे... जानिए कैसे छीनी गई माओवादी की राइफल

By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 06:00 AM (IST)

सरायकेला-खरसावां के उदयपुर गांव में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहाँ एक माओवादी ने एसपी पर लोडेड AK-47 तान दी थी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

HighLights

  1. एसपी पर माओवादी ने तानी लोडेड AK-47 राइफल.

  2. पुलिस ने रवि सिंह सरदार को AK-47 संग दबोचा.

  3. पूछताछ के बाद पांच अन्य माओवादी सहयोगी भी गिरफ्तार.

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरायकेला-खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर गांव में पांच अगस्त को चलाए गए कॉम्बिंग अभियान के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़ की स्थिति बन गई। 
 
गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम का आमना-सामना जब एक घने जंगल में बने घर के भीतर छिपे खूंखार माओवादी से हुआ, तो एक पल के लिए अधिकारियों की सांसें थम गईं। 
 
माओवादी ने खुद को घिरता देख पुलिस अधिकारियों पर सीधे लोडेड एकेएम-47 तान दी और उसे कॉक कर दिया। हालांकि, मौत को सामने देखकर भी सरायकेला एसपी समेत पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। 
 

लोडेड एके-47 और 25 गोलियों के साथ पकड़ा गया सब-जोनल कमांडर

बिना अपनी जान की परवाह किए उस हथियारबंद माओवादी को दबोच लिया। गिरफ्तार माओवादी की पहचान भाकपा माओवादी संगठन के सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह सरदार उर्फ वीरेन सिंह के रूप में हुई है। 
 
वह सरायकेला-खरसावां के नीमडीह थाना क्षेत्र के बेनाडीह टोला (टेंगाडीह) का निवासी है। पुलिस ने जब उसे काबू में किया, तब उसके पास मौजूद एके-47 (AK-47) की मैगजीन में 25 जिंदा कारतूस मौजूद थे।
 

दरवाजे के पीछे से आई बंदूक कॉक होने की खटका 

पुलिस को पांच अगस्त को खबर मिली थी कि उदयपुर गांव में माओवादियों का एक दस्ता जुटा है जो लेवी वसूलने और किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। 
 
इसके बाद एसपी मनोज स्वर्गीयारी के नेतृत्व में सरायकेला एसडीपीओ, कांड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू, दारोगा सोनू कुमार सिंह और एसएसीबी रांची के उप समादेष्टा शक्ति सिंह की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।
 
घेराबंदी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नीली टोपी पहने हाथ में हथियार लिए घने जंगलों की ओर भाग निकला। इसके बाद जब पुलिस टीम सर्च ऑपरेशन चलाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक एकांत घर के पास पहुंची, तो दरवाजा अंदर से बंद था। 
 
काफी आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला, तभी अचानक घर के भीतर से स्वचालित हथियार को कॉक करने की मैकेनिक आवाज सुनाई दी।
 

एसपी पर तान दी थी लोडेड राइफल, बाल-बाल बची जान 

अधिकारियों को तुरंत अंदेशा हो गया कि अंदर मौजूद उग्रवादी के पास बड़ा हथियार है और वह सीधी गोलीबारी करने की तैयारी में है।
 
स्थिति की नजाकत को समझते हुए पुलिस अधिकारियों ने पीछे हटने के बजाय एक सेकंड में बड़ा फैसला लिया। 
 
एसपी और पुलिस जवानों ने पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा और दरवाजा तोड़ते हुए सीधे अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही माओवादी सागर ने सामने खड़े एसपी पर ही अपनी लोडेड एके-47 तान दी। 
 
हथियार पूरी तरह से फायर के लिए तैयार (कॉक) था और ट्रिगर पर उंगली थी। थोड़ी सी भी चूक होती तो एसपी समेत अन्य अधिकारियों की जान जा सकती थी। 
 
लेकिन अधिकारियों ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे उसकी राइफल की नली को एक तरफ झटका और उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही उसे दबोच लिया।
 
जांबाज जवानों ने बिना एक भी गोली चलाये मौत के मुंह में हाथ डालकर इस खूंखार माओवादी को निहत्था कर दिया।
 

कड़ाई से पूछताछ के बाद 5 अन्य माओवादी गिरफ्तार 

रवि सिंह सरदार उर्फ सागर से जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, तो उसकी निशानदेही पर पश्चिम बंगाल और झारखंड के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। 
 
इस कार्रवाई में पुलिस ने माओवादी संगठन के 5 अन्य सहयोगियों व सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों में मदन महतो उर्फ चरण महतो, मीना पहाड़िया उर्फ नेप पहाड़िया, मंगल उर्फ मंगल सिंह सरदार (झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल निवासी), अनीता कयाम उर्फ नूनी और मालती मुर्मू शामिल हैं।


छापेमारी के दौरान पुलिस ने उग्रवादियों के पास से 9 एमएम की एक पिस्टल, एके-47 के कारतूस, अन्य घातक हथियार व गोला-बारूद, मोटरसाइकिलें और प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन से संबंधित भारी मात्रा में प्रचार-साहित्य बरामद किया है।

यूएपीए के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी, अन्य की तलाश जारी 

इस मामले में कांड्रा थाना प्रभारी की शिकायत पर गिरफ्तार और फरार माओवादियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 
पुलिस ने उग्रवादियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, हथियार छीनने के प्रयास और आतंक फैलाने का आरोप लगाया है। 
 
मामले की गंभीरता को देखते हुए गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की संगीन धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
 
फिलहाल पुलिस फरार माओवादी मंगल समेत अन्य उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए घने जंगलों में सर्च अभियान चला रही है।