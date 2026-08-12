विश्व हाथी दिवस: अब ट्रेन से नहीं टकराएंगे हाथी! कोल्हान के जंगलों में 'स्मार्ट चेतावनी प्रणाली' और अंडरपास की तैयारी
झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास और गलियारों का सिकुड़ना है। ...और पढ़ें
HighLights
हाथियों के पारंपरिक गलियारों को पुनर्जीवित करने पर जोर।
रेलवे लाइनों पर 'स्मार्ट चेतावनी प्रणाली' विकसित की जा रही।
मानव-हाथी संघर्ष कम करने को अंडरपास और सामुदायिक भागीदारी।
मनोज सिंह, जमशेदपुर। कोल्हान का विशाल जंगल और हाथी एक-दूसरे के पारंपरिक पर्याय रहे हैं। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला हाथियों के प्रमुख प्राकृतिक आवास और आवागमन के मुख्य क्षेत्र (एलीफेंट कॉरिडोर) में आते हैं।
विशेष रूप से पश्चिमी सिंहभूम सिंहभूम एलीफेंट रिजर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, बीते कुछ दशकों में अनियंत्रित खनन, जंगलों के कटाव, कृषि विस्तार और रिहायशी बस्तियों के फैलाव ने हाथियों के पारंपरिक रास्तों को बाधित किया है।
इसका सीधा और दर्दनाक परिणाम आज भयानक मानव-हाथी संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक हिंसक अकेले नर हाथी द्वारा मचाई गई तबाही ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।
झारखंड के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) लाल रत्नाकर सिंह के अनुसार, जनवरी 2026 में मात्र नौ दिनों के भीतर इस हाथी से जुड़ी हिंसक घटनाओं में 22 निर्दोष लोगों की जान चली गई।
यह संकट केवल किसी एक इलाके या एक हाथी तक सीमित नहीं है। भोजन और पानी की तलाश में जंगलों से निकलकर खेतों में घुसने वाले हाथियों के झुंड बड़े पैमाने पर फसलों और कच्चे मकानों को नष्ट कर रहे हैं।
इस दौरान जहां आम ग्रामीणों की जान जा रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रेन दुर्घटनाओं, करंट और अवैध घेराबंदी के कारण हाथियों की भी अकाल मौतें हो रही हैं।
पूर्व पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) लाल रत्नाकर सिंह का मानना है कि केवल हाथियों को गांवों से खदेड़ना या पटाखे फोड़ना इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे:
- पारंपरिक गलियारों की सुरक्षा: हाथियों के विखंडित हुए प्राकृतिक corridors को चिन्हित कर पुनर्जीवित किया जाए।
- त्वरित सूचना एवं चेतावनी प्रणाली: रेलवे लाइनों और संवेदनशील इलाकों में आधुनिक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (Early Warning System) विकसित किया जाए।
- ग्रामीणों की सहभागिता: स्थानीय ग्रामीणों को संघर्ष प्रबंधन का मुख्य हिस्सा बनाया जाए तथा नुकसान का पारदर्शी व उचित मुआवजा समय पर दिया जाए।
सिंह कहते हैं कि हाथी इंसानों के दुश्मन नहीं हैं और न ही जंगलों में रहने वाला ग्रामीण हाथियों का विरोधी है। असली संकट तब उत्पन्न होता है जब दोनों के बीच की प्राकृतिक दूरी और हाथियों के सदियों पुराने रास्ते खत्म होने लगते हैं।
वन विभाग द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदम
दलमा के वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) सबा आलम अंसारी ने बताया कि धरातल पर मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए बहुस्तरीय प्रयास जारी हैं:
- क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) व सामग्री वितरण: संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का गठन कर ग्रामीणों को मशाल, सर्चलाइट और पटाखे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- डिजिटल व रेडियो अलर्ट: व्हाट्सएप ग्रुप्स और स्थानीय एफएम रेडियो (FM Radio) के माध्यम से हाथियों की वर्तमान लोकेशन का तुरंत प्रसारण किया जा रहा है।
- स्थानीय रोजगार व अंतरराज्यीय समन्वय: रिहायशी इलाकों से हाथियों को दूर रखने में मदद के लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। साथ ही पड़ोसी राज्यों (ओडिशा और पश्चिम बंगाल) से सूचनाएं साझा करने के लिए अंतरराज्यीय समन्वय स्थापित किया गया है।
- तकनीकी सहायता व विदेशी विशेषज्ञ: रेलवे पटरियों के पास अंडरपास (Underpass) निर्माण के लिए रेल प्रशासन से समन्वय बनाया जा रहा है। उपद्रवी हाथियों को नियंत्रित करने के लिए विदेशी वन्यजीव विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है।