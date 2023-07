बालेश्वर ट्रेन हादसे से रेलवे ने लिया सबक, अब यह डिवाइस करेगा अलर्ट; देशभर के सभी स्टेशनों पर लगेगा नया सिस्टम

सावधान स्टेशन मास्टर महोदय गाड़ी आगमन के पश्चात नियमानुसार प्वाइंट रिवर्सल प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कृपया नियमानुसार प्वाइंट रिवर्सल प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। इस तरह का ऑडियो वॉइस अब देशभर के सभी स्टेशनों और आरआरआई कार्यालय में सुनाई पड़ेगा। ईआई पैनल नाम के इस नए डिवाइस का ईस्ट कोस्ट रेलवे के भुवनेश्वर में सफल परीक्षण हो चुका है।

आरआरआई और स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगेगा ऑडियो डिवाइस। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: टाटानगर स्टेशन सहित चक्रधरपुर मंडल के अन्य स्टेशनों पर भी इस डिवाइस को जल्द लगाने की तैयारी हो रही है। बालेश्वर में दो जून को हुए अबतक के सबसे भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब स्टेशनों में नए आडियो डिवाइस लगाए जा रहे हैं, जो स्टेशन के सिग्नल पैनल और वीडियो स्क्रीन से अटैच रहेगा। जब तक आरआरआई कार्यालय कर्मचारी या ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर मेन लाइन को रि-सेट नहीं कर देगा, प्रक्रिया के तहत आडियो सिस्टम नियमित रूप से बजता रहेगा। हर एक ट्रेन के स्टेशन में पहुंचने के बाद ऑडियो सिस्टम प्वाइंट रिवर्सल होने तक बजेगा, ताकि आन ड्यूटी कर्मचारी बिना किसी गलती के प्वाइंट रि-सेट कर लें। उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। इस तरह से काम करेगा ऑडियो सिस्टम वर्तमान में हर स्टेशन में दो से तीन अप और डाउन लाइन होती हैं। उदाहरण के तौर पर मेन लाइन से जब किसी ट्रेन के पांच नंबर प्लेटफार्म में आने का सिग्नल मिलता है तो क्रासिंग पर इंटरलॉकिंग सिस्टम संबंधित ट्रेन को उक्त प्लेटफार्म से जोड़ देता है। जब ट्रेन संबंधित प्लेटफार्म पर पहुंच जाती है, तो ऑडियो सिस्टम क्रासिंग के पास इंटरलॉकिंग सिस्टम को प्लेटफार्म संख्या पांच से हटाकर रि-सेट करने के लिए अलर्ट करेगा। बालेश्वर में दुर्घटना की बनी थी मुख्य वजह खड़गपुर डिवीजन के बाहानगा स्टेशन पर मालगाड़ी एक ट्रैक पर खड़ी थी और पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने आकर टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अप लाइन से गुजर रही बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस भी चपेट में आ गई थी। इस दुर्घटना के बाद से ही इंटरलाकिंग सिस्टम को रि-सेट नहीं किए जाने व छेड़छाड़ करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

