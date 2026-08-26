MGM और सदर अस्पताल में डिजिटल क्रांति: IFMS ई-वाउचर और ई-साइन से पास होंगे वेतन और पेंशन के बिल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और वित्तीय भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

आगामी 1 सितंबर से पेंशन से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन अनिवार्य रूप से ई-पेंशन पोर्टल (e-Pension Portal) के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अलावा, वेतन, टीए, आकस्मिक बिल और विभिन्न स्वीकृत एडवांस के भुगतान के लिए ई-साइन (e-Sign) और डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) अनिवार्य कर दिए गए हैं।

सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ेगा व्यापक असर

इस नई व्यवस्था का असर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल और जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पड़ेगा।